Estas son las restricciones al tráfico por la Media Maratón de Vilagarcía

Una prueba deportiva en Vilagarcía Mónica Ferreirós

La celebración de la Media Maratón Concello de Vilagarcía, el domingo (30 de noviembre) obligará a cerrar al tráfico rodado el tramo de orilla mar comprendido entre O Preguntoiro (Vilaxoán), la Avenida da Mariña y Laureano Gómez Paratcha (Vilagarcía) y Rosalía de Castro hasta el cruce del semáforo con Trabanca Sardiñeira ( O Carril). La Policía Localinforma de que las restricciones comenzarán a als 9:30 horas y se mantendrán, aproximadamente, hasta las 13:30, hora en la que se prevé que finalice la prueba deportiva. En todo caso, las calles se irán abriendo tan pronto como sea posible.

La carrera, en la que participarán más de 700 deportistas, tendrá la salida y la meta en la Avenida da Mariña, a la altura de la Praza da II República. Discurrirá por un circuito que los corredores, tras una pequeña vuelta inicial a la manzana por el Miguel Hernández y el Auditorio, completarán dos veces. Las vías afectadas son Avenida da Mariña, Gómez Paratcha (antigua Rivero de Aguilar), Elpidio Villaverde, Rosalía de Castro hasta el semáforo de Trabanca Sardiñeira, Valle-Inclán, Víctor Pita y la Avenida do Preguntoiro.

La Policía Local advierte de que, entre esas cuatro horas, no será posible la circulación de vehículos por dichas zonas, salvo los de los servicios de emergencias y de la organización de la Media Maratón. Por ello, se pide a los vecinos residentes en estas calles que tomen las medidas de previsión adecuadas y a los conductores que utilicen las vías alternativas y las circunvalaciones.