Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Estas son las restricciones al tráfico por la Media Maratón de Vilagarcía

Será de 9:30 a 13:30 horas el próximo domingo

Olalla Bouza
27/11/2025 13:29
Vilagarcía repite como la capital de la Media Maratón en Galicia con su genuino circuito llano y rápido
Una prueba deportiva en Vilagarcía
Mónica Ferreirós
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La celebración de la Media Maratón Concello de Vilagarcía, el domingo (30 de noviembre) obligará a cerrar al tráfico rodado el tramo de orilla mar comprendido entre O Preguntoiro (Vilaxoán), la Avenida da Mariña y Laureano Gómez Paratcha (Vilagarcía) y Rosalía de Castro hasta el cruce del semáforo con Trabanca Sardiñeira ( O Carril). La Policía Localinforma de que las restricciones comenzarán a als 9:30 horas y se mantendrán, aproximadamente, hasta las 13:30, hora en la que se prevé que finalice la prueba deportiva. En todo caso, las calles se irán abriendo tan pronto como sea posible.

La carrera, en la que participarán más de 700 deportistas, tendrá la salida y la meta en la Avenida da Mariña, a la altura de la Praza da II República. Discurrirá por un circuito que los corredores, tras una pequeña vuelta inicial a la manzana por el Miguel Hernández y el Auditorio, completarán dos veces. Las vías afectadas son Avenida da Mariña, Gómez Paratcha (antigua Rivero de Aguilar), Elpidio Villaverde, Rosalía de Castro hasta el semáforo de Trabanca Sardiñeira, Valle-Inclán, Víctor Pita y la Avenida do Preguntoiro.

La Policía Local advierte de que, entre esas cuatro horas, no será posible la circulación de vehículos por dichas zonas, salvo los de los servicios de emergencias y de la organización de la Media Maratón. Por ello, se pide a los vecinos residentes en estas calles que tomen las medidas de previsión adecuadas y a los conductores que utilicen las vías alternativas y las circunvalaciones.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

La presentación del festival de la inclusión 'Festiritititi, promovido por Amicos, fue presentado en la sala de comunicación del consistorio boirense

El festival de la inclusión 'Festiritititi' celebrará el 3 de diciembre en el polideportivo de Barraña su octava edición con más de 500 escolares
Chechu López
Patricia Cambeiro, Ángel Vilas y Carlos Coira presentaron una nueva edición del Open McDonalds

La XVII edición del Open McDonalds echa el cierre el sábado en el Auditorio al "Circuíto Galego de Promoción"
Gonzalo Sánchez
Un momento del encendido del alumbrado navideño en O Grove

Un programa cargado de magia, ciencia, humor y música para celebrar la Navidad en O Grove
C. Hierro
El ideal gallego

Mar autoriza la reapertura de los bancos marisqueros de Boiro, A Pobra y parte de Ribeira
Olalla Bouza