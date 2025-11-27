Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Borjamina, de los Mozos de Arousa, hace un "preestreno" de su librería en O Piñeiriño

Será a partir de las 21 horas, en el acto de presentación del libro de Alonso de la Torre

Olalla Bouza
27/11/2025 16:21
Borja Santamaría en una imagen de archivo
El televisivo Borja Santamaría, más conocido como Borjamina, y que forma parte de los Mozos de Arousa, hará un “preestreno” de su librería en un acto en O Piñeiriño. Será mañana viernes, en el centro Breogán, donde estará con un stand en el acto de presentación de ‘Un país que nunca se acaba’, de José Ramón Alonso de la Torre. Será a partir de las nueve de la noche. Santamaría abrirá su librería al día siguiente, en el antiguo Follas Novas.

