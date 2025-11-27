Así controlará el Concello a los vehículos empadronados que aparcarán gratis en Xoán XXIII

El alcalde aclaró a la oposición cómo va a funcionar el sistema en el aparcamiento público Mónica Ferreirós

El sistema de control y videovigilancia que se instalará en el parking Xoán XXIII estará conectado directamente con el Concello para determinar qué vehículos están empadronados en Vilagarcía y, por lo tanto, tendrán gratuita la primera hora de estacionamiento. Así lo señaló el alcalde, Alberto Varela, en la sesión plenaria en la que se aprobó – con los votos de los concejales del PSOE y la abstención de resto de grupos– la ordenanza que regulará el funcionamiento de este nuevo servicio municipal. Un mecanismo que todavía no se ha colocado, pero que el gobierno local confía que esté “en breve”.

El regidor respondía así a algunas de las preguntas de la oposición respecto a cómo se van a aplicar las bonificaciones y también en qué medida. Todos, sin excepción, hicieron referencia a la importancia de no limitar la anunciada hora gratuita únicamente a los clientes que compren en comercios adheridos a Zona Aberta, sino que se extienda esa bonificación a otros negocios que estén fuera del colectivo. Algo que, en todo caso, el primer edil negó que vaya a hacerse. “O Concello vai asinar un convenio con Zona Aberta e está aberto tamén a facelo con outras asociacións, pero en ningún caso é posible facelo de xeito individual negocio por negocio”, respondió. Así pues asociaciones como las que hay en la Praza de Abastos también podrían acceder a las bonificaciones.

Alegaciones

El portavoz de Esquerda Unida, Juan Fajardo, criticó que la propuesta del gobierno es “totalmente insuficiente” y que la ordenanza nace ya “con moitas eivas”. El izquierdista anunció alegaciones al texto e hizo aportaciones como habilitar 20 minutos iniciales gratuitos para todos los usuarios “para facer recados rápidos”, bonificar en función de la renta de las personas o crear un abono de uso del aparcamiento más económico. “Agora é moi caro”, expuso Fajardo. Fue él el primero en señalar que el convenio con los comerciantes no debería vincularse únicamente al colectivo Zona Aberta. Este punto también fue señalado por el portavoz del Bloque, Xabier Rodríguez, que manifestó que los 10 minutos que contempla la ordenanza para abandonar el parking después de haber pagado “poden resultar insuficientes para persoas con mobilidade reducida ou que levan nenos pequenos”.

Por su parte desde el Partido Popular Juan Andrés Bayón lamentó que la ordenanza llegue al pleno “tarde e mal” y recordó que “a esta mesma sesión veu xusto hai dous anos o procedemento de rescisión. Todo este tempo foi perdido á hora de que os veciños puidesen utilizar este espazo”.

Los populares hablaron de la importancia de regular el uso de los puntos de recarga eléctricos, las plazas para personas con discapacidad y la videovigilancia con un reglamento específico que “aínda non está”. Los conservadores también pidieron bonificaciones para autónomos y pequeñas empresas de Vilagarcía.

Convenio con Cruz Vermella

El pleno también dio luz verde al nuevo convenio de colaboración con la entidad Cruz Vermella, que ha cambiado el servicio del albergue después de tener que abandonar las instalaciones que ocupaba en los últimos años. La ayuda que recibirá la entidad por parte de las arcas municipales es de 31.000 euros más que en las últimas ocasiones, de ahí que la colaboración esté fijada ahora en 115.000 euros para poder sufragar los gastos para cubrir las necesidades de los usuarios.