Un mural por la libertad con motivo del 25-N

El mural fue pintado por las alumnas en el paseo de Canelas Mónica Ferreirós

Alumnas del IES Castro Alobre pintaron el mural "Somos liberdade" en el paseo de Canelas con motivo del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Las estudiantes de 4º de la ESO elaboraron la ilustración, que fue la ganadora del concurso "Rompe o silencio, detén a violencia" organizado por la Policía Nacional en colaboración con la Local y el Concello.

Arousa clama contra el machismo sistémico “ata que todas sexamos libres” Más información

En la iniciativa participaron tres centros más que fueron el CIFP Fontecarmoa, el IES Armando Cotarelo y el CPR San Francisco.

Agentes de la Policía Local y de la Nacional se encargaron de controlar la seguridad en la zona, colocando vallas y regulando el tráfico. El mural representa la Estatua da Liberdade que coge con una mano el símbolo de la mujer y en otra un "Manifesto feminista". La pintada tiene una altura de dos metros.