Un mural por la libertad con motivo del 25-N
Alumnas del Castro Alobre pintaron la obra en el Paseo de Canelas tras ganar un concurso organizado por la Policía Nacional
Alumnas del IES Castro Alobre pintaron el mural "Somos liberdade" en el paseo de Canelas con motivo del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Las estudiantes de 4º de la ESO elaboraron la ilustración, que fue la ganadora del concurso "Rompe o silencio, detén a violencia" organizado por la Policía Nacional en colaboración con la Local y el Concello.
En la iniciativa participaron tres centros más que fueron el CIFP Fontecarmoa, el IES Armando Cotarelo y el CPR San Francisco.
Agentes de la Policía Local y de la Nacional se encargaron de controlar la seguridad en la zona, colocando vallas y regulando el tráfico. El mural representa la Estatua da Liberdade que coge con una mano el símbolo de la mujer y en otra un "Manifesto feminista". La pintada tiene una altura de dos metros.