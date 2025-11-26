Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Ravella moderniza la gestión del Padrón de Habitantes vinculándolo con censo y catastro

El Concello pondrá en marcha una nueva aplicación informática cuya licitación ya está publicada

Fátima Frieiro
26/11/2025 12:32
Gente paseando por Vilagarcía en una foto de archivo
Gonzalo Salgado
El Concello de Vilagarcía modernizará el Padrón de Habitantes, que se vinculará con el censo y con el catastro para permitir así cruzar datos. Desde la administración municipal explican que este procedimiento mejorará la respuesta, dado que esta será más ágil y - a su vez- permitirá a los usuarios realizar nuevos trámites telemáticamente.

Este nuevo servicio obliga a poner en marcha una nueva aplicación informática, cuya licitación ya ha sido publicada en la Plataforma de Contratación del Estado. Las empresas interesadas tienen hasta el 10 de diciembre para presentar ofertas y el presupuesto supera los 112.000 euros.

La actualización del servicio se hace por dos motivos: el primero por la obsolescencia tecnológica del sistema actual y el segundo para dar cumplimiento a los nuevos requisitos exigidos por la legislación vigente. Esto agilizará, por ejemplo, el traslado de información al Instituto Nacional de Estadística.

Mejoras

Así pues cada vecino pasará a contar con un perfil propio de gestión interna. En él aparecerán todos los datos relacionados con su persona, como son los de catastro, permitiendo situar geográficamente todas las propiedades vinculadas. El Padrón pasará a estar conectado con la sede electrónica y los usuarios podrán realizar más trámites que nunca, como conseguir el certificado de empadronamiento individual, el colectivo o el certificado histórico de habitantes entre otros.

La nueva aplicación permitirá además simplificar las tareas de organización interna de cara a la celebración de procesos electorales, como es la designación de mesas.

