Vilagarcía

Las setas de Cortegada, otro tesoro a descubrir con AmarCarril

Organizan una ruta micológica para el próximo domingo

Olalla Bouza
26/11/2025 18:11
Cartel de la actividad
AmarCarril organiza una ruta micológica en la isla de Cortegada el próximo domingo, 30 de noviembre, a las 10 horas. Saldrá del Puerto de Vilagarcía y será guiada, con una charla con un experto en setas y hongos, otro de los tesoros a descubrir en el enclave situado frente a Carril y que forma parte del Parque Nacional Illas Atlánticas.

El coste de la actividad es de 25 euros por persona, incluyendo desplazamiento en embarcación. A cambio, los asistentes aprenderán a identificar diferentes especies de setas y hongos, a descubrir su papel fundamental en el ecosistema, a conocer curiosidades sobre la flora y fauna del Parque Nacional Illas Atlánticas y a disfrutar de un paseo entre bosques de laurel y paisajes de otoño.

Las personas interesadas en anotarse o en recibir más información, pueden llamar al 626249725. Las plazas son limitadas.

