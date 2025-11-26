Evacúan a un hombre de 35 años por intoxicación de humo tras un incendio en Vilagarcía

Imagen del sofá, que quedó calcinado

Un hombre de 35 años tuvo que ser evacuado por intoxicación por humo después de que se iniciase un incendio en su vivienda, ubicada en la avenida Doutor Tourón de Vilagarcía. Según fuentes de los servicios de emergencias de la capital arousana en el interior del inmueble ardía un sofá. Los efectivos aplicaron agua para enfriar los puntos calientes y ventilaron la vivienda y el edificio, dado que había humo también en las zonas comunes.

Según han apuntado desde Emerxencias el origen del fuego parece estar en un calefactor.