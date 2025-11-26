El gobierno local y el Colegio de Psicología demandan más profesionales en los colegios

El encuentro tuvo lugar en el Auditorio

Más profesionales de la psicología tanto en los centros escolares como en los servicios de Atención Primaria. La concejala de Servizos Sociais, Tania García, y la psicóloga y coordinadora de este departamento municipal, Iria Camba, recibieron a los miembros de la junta de gobierno del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, que se reunieron en el Auditorio.

La decana del COPG, María Rosa Álvarez Prada, y la edila de Servizos Sociais, Tania García, coinciden en demandar más profesionales tanto en los centros de Atención Primaria – como puede ser el PAC de San Roque–como en los colegios e institutos de la capital arousana.

La concejala expone que “o coidado da saúde mental debe ser unha prioridade, aínda máis se falamos de cativos. Os colexios deben contar con profesionais para atendelos nesa estapa de tantos cambios e dúbidas”. Por su parte desde el Colexio de Psicoloxía manifestaron que “a sanidade galega non conta cos recursos precisos para dar resposta a esta problemática”.

La entidad organiza encuentros itinerantes por los concellos de Galicia con el objetivo de conocer de cerca la situación y la gestión que se hace sobre esta materia a nivel municipal. Fue la primera vez que visitaron Vilagarcía.

No es la primera vez que se pone sobre la mesa la necesidad de dotar a más psicólogos a la sanidad pública con el objetivo de paliar los problemas de salud mental que fueron en aumento tras la pandemia.