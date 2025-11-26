Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El Concello invertirá más de 8.000 euros en mejoras en el Anexo A Lomba y en A Escardia

La Xunta Local de Goberno dio el visto bueno a las actuaciones, que se ejecutarán en las próximas semanas

Fátima Frieiro
26/11/2025 13:15
Imagen de archivo del colegio Anexo A Lomba
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

El Concello de Vilagarcía invertirá más de 8.000 euros en trabajos de mejora en el CEIP Anexo A Lomba y en el de A Escardia. La concejalía de Educación dirigida por Paola María asume las tareas de mantenimiento y las pequeñas actuaciones que se demandan desde las comunidades escolares. De hecho la partida ya fue aprobada en la Xunta Local de Goberno esta misma semana. Tras las inspecciones realizadas por los técnicos municipales se ha determinado qué hacer en cada uno de los centros educativos.

La edil Paola María durante un Pleno

El Concello de Vilagarcía invierte 6.000 euros en arreglar deficiencias en el Centro de Educación Especial y el Rosalía de Castro

Más información

En A Escardia el problema viene dado por la ruptura de una canalización de la entrada principal, que está provocando que el agua desborde con fuerza contra la fachada, pudiendo causar filtraciones en el edificio. La empresa encargada de las tareas, Trebol S.L., necesitará de una máquina elevadora para acceder a la arena y reparar y limpiar las bajantes.

En el caso del Anexo A Lomba los problemas son por la falta de limpieza tanto de una entrada principal como del patio exterior, que serán desatascados. También se detectó la necesidad de reponer varias de las chapas plásticas deterioradas y será necesario montar un andamio para poder acometer las reparaciones.

Casa da Cultura de Cea

La Xunta Local de Goberno también aprobó el arreglo del sistema de calefacción en la Casa da Cultura de Cea, que actualmente se encuentra fuera de servicio. En concreto será necesaria la reparación del quemador, las bombas, los aerotermos, los cronotermostatos y la chimenea, así como la limpieza de la caldera y del conducto de evacuación. El plazo de ejecución es de un mes y cuenta con un presupuesto de 2.300 euros.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Román Rodríguez visita el CEIP Vales Vilamarín de Betanzos

A Xunta invirte preto de 500 millóns de euros en melloras en centros educativos
Redacción
Imagen de un escaparate por el Black Friday

Black Friday en Boiro: la ABE impulsa un fin de semana de ocio y compras en el comercio local
Sandra Rey
Los alumnos del club vilagarciano le hicieron un cálido recibimiento a su maestro y entrenador

Andrés Senín se convierte en el séptimo dan en judo más joven de Galicia
Redacción
Campaña Black Friday en Vilagarcía del año pasado

La Asociación de Empresarios de Ribeira sortea 500 euros en vales de compra por el Black Friday
Sandra Rey