El Concello invertirá más de 8.000 euros en mejoras en el Anexo A Lomba y en A Escardia

Imagen de archivo del colegio Anexo A Lomba

El Concello de Vilagarcía invertirá más de 8.000 euros en trabajos de mejora en el CEIP Anexo A Lomba y en el de A Escardia. La concejalía de Educación dirigida por Paola María asume las tareas de mantenimiento y las pequeñas actuaciones que se demandan desde las comunidades escolares. De hecho la partida ya fue aprobada en la Xunta Local de Goberno esta misma semana. Tras las inspecciones realizadas por los técnicos municipales se ha determinado qué hacer en cada uno de los centros educativos.

El Concello de Vilagarcía invierte 6.000 euros en arreglar deficiencias en el Centro de Educación Especial y el Rosalía de Castro Más información

En A Escardia el problema viene dado por la ruptura de una canalización de la entrada principal, que está provocando que el agua desborde con fuerza contra la fachada, pudiendo causar filtraciones en el edificio. La empresa encargada de las tareas, Trebol S.L., necesitará de una máquina elevadora para acceder a la arena y reparar y limpiar las bajantes.

En el caso del Anexo A Lomba los problemas son por la falta de limpieza tanto de una entrada principal como del patio exterior, que serán desatascados. También se detectó la necesidad de reponer varias de las chapas plásticas deterioradas y será necesario montar un andamio para poder acometer las reparaciones.

Casa da Cultura de Cea

La Xunta Local de Goberno también aprobó el arreglo del sistema de calefacción en la Casa da Cultura de Cea, que actualmente se encuentra fuera de servicio. En concreto será necesaria la reparación del quemador, las bombas, los aerotermos, los cronotermostatos y la chimenea, así como la limpieza de la caldera y del conducto de evacuación. El plazo de ejecución es de un mes y cuenta con un presupuesto de 2.300 euros.