Vilagarcía

El actor Federico Pérez actuará en el Centro Cultural de Rubiáns

La asociación vecinal de O Souto organiza el evento, el próximo 29 de noviembre

Olalla Bouza
26/11/2025 18:03
Cartel de la actividad
El actor y monologuista Federíco Pérez actuará el próximo sábado, 29 de noviembre, en el Centro Cultural de Rubiáns. Será a partir de las cinco y media de la tarde y la entrada es de 10 euros para los socios y de 12 para el resto. Pueden comprarse a través de bizum a los teléfonos 603833420 o 629622386.

En el evento, que organiza la asociación vecinal O Souto, colaboran Squem, Moto Bazar y el Concello de Vilagarcía. Federico Pérez es un televisivo actor que interpreta a Fermín en la serie 'Las hijas de la criada'. Además, es monologuistas, con actuaciones en numerosos puntos de Galicia. El sábado, llega a Rubiáns.

