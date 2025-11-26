Cae un vilanovés en un registro contra el tráfico de heroína en O Salnés

Las retroexcavadoras al finalizar el registro Gonzalo Salgado

Un vecino de Caleiro, con antecedentes por narcotráfico desde los años 90 del pasado siglo, se encuentra entre los detenidos en el nuevo operativo que la Policía Nacional llevó a cabo en la comarca de O Salnés. Un espectacular despliegue, que incluyó la presencia de retroexcavadoras removiendo la tierra de una finca en el lugar de Currás, en la parroquia vilanovesa, propiedad precisamente de R.F.B., que acompañó a los agentes. Participaron en los registros las unidades de la Policía Nacional de Vilagarcía, Santiago y el Greco Galicia y estuvieron ya en Ribadumia, en Vilanova y en Pontecesures.

El subdelegado del Gobierno señaló que está relacionada con otra operación que se llevó a cabo hace unas semanas en otra comarca gallega y se encuentra bajo secreto de sumario. Además, Abel Losada felicitó a las fuerzas de seguridad por la lucha “continua” contra el tráfico de drogas, lo que considera “una realidad incontestable”. La operación está dirigida por un juzgado de Santiago, relacionada con un alijo de heroína que apareció en un vehículo hace unas semanas. Precisamente esta sustancia está apareciendo de nuevo con protagonismo en las incautaciones que las fuerzas policiales realizan en las operaciones antidroga.

Una lucha sin cuartel

En el lugar de Currás llamó la atención el dispositivo que desplegaron los policías nacionales durante un registro que comenzó sobre las diez de la mañana, en unas fincas. Utilizaron retroexcavadores que transportaron en un tráiler y el detenido permaneció, en todo momento, siguiendo estas labores, que tenían como objetivo la búsqueda de pruebas que lo incriminasen en la investigación por narcotráfico.

En este operativo no solo se detuvo al vecino de Caleiro, sino que habría más arrestados. Sin embargo, por el momento se encuentra bajo secreto de sumario y, hasta que el juzgado que lo dirige decrete lo contrario, no trascenderán más datos. Es un operativo interprovincial, al llevarse a cabo en las comarcas de Santiago, O Salnés y Ulla-Umia. La prudencia fue la máxima a la hora de llevar a cabo las pesquisas, tal y como destacó también el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, durante su intervención.

En cuanto a R.F., sería un viejo conocido de las fuerzas de seguridad y cuenta con un largo historial de antecedentes por tráfico de drogas, especialmente vinculado a la heroína. Es una nueva operación que se lleva a cabo en Arousa, en un año especialmente activo para la lucha policial contra el tráfico de drogas. Losada destaca, además, que esta se lleva a cabo en diversos ámbitos, que van desde el tráfico medio y grande al menudeo, atacando todos y cada uno de los ejes de la balanza para disuadir de una actividad que, sin embargo, sigue al alza.