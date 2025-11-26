Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

A vilagarciana Alba Tomé fala no Culturgal sobre a súa obra 'As humidades'

A novela, que se publicará a principios de 2026, foi finalista do premio Illa Nova, que convoca Galaxia

Olalla Bouza
26/11/2025 20:26
Alba Tomé
Alba Tomé
Cedida
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

A vilagarciana Alba Tomé estará presente no Culturgal de Pontevedra para falar da súa obra 'As humidades', que foi finalista do premio Illa Nova 2025 que convoca a editorial Galaxia.

A publicación de la novela será a principios do próximo ano, pero Tomé estará no stand de Galaxia o próximo sábado, para abordar aspectos como a residencia literaria na que participou, así coma outros relativos á obra.

Será a partir das cinco da tarde, na 'Festa dos clubes de lectura', na que manterá conversa coas tamén escritoras Cyntia Méndez e Ana Varela. Veciña de Aralde, Tomé quedou finalista no certame que, nesta edición, gañou María Quiroga con 'Perder o norte'. En breve, 'As humidades' estarán listas para coñecer lectores.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Las retroexcavadoras al finalizar el registro

Cae un vilanovés en un registro contra el tráfico de heroína en O Salnés
Olalla Bouza
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, presidió el encuentro

Acuerdo entre el sector bateeiro y la Xunta para aplazar a enero la campaña de la mejilla
Olalla Bouza
Los usuarios ya han iniciado la formación práctica

La formación en maquinaria pesada suma talento femenino a través de la Mancomunidade do Salnés
A. Louro
El túnel del vino celebrado en la Festa do Albariño es una de las acciones promocionales más relevantes

Las exportaciones de Rías Baixas crecen un 7,20% y ya suponen más de 66 millones de euros
A. Louro