Vilagarcía
A vilagarciana Alba Tomé fala no Culturgal sobre a súa obra 'As humidades'
A novela, que se publicará a principios de 2026, foi finalista do premio Illa Nova, que convoca Galaxia
A vilagarciana Alba Tomé estará presente no Culturgal de Pontevedra para falar da súa obra 'As humidades', que foi finalista do premio Illa Nova 2025 que convoca a editorial Galaxia.
A publicación de la novela será a principios do próximo ano, pero Tomé estará no stand de Galaxia o próximo sábado, para abordar aspectos como a residencia literaria na que participou, así coma outros relativos á obra.
Será a partir das cinco da tarde, na 'Festa dos clubes de lectura', na que manterá conversa coas tamén escritoras Cyntia Méndez e Ana Varela. Veciña de Aralde, Tomé quedou finalista no certame que, nesta edición, gañou María Quiroga con 'Perder o norte'. En breve, 'As humidades' estarán listas para coñecer lectores.