Vilagarcía

Sofocan un pequeño incendio en un restaurante de Vilagarcía

La intervención fue muy rápida 

Olalla Bouza
25/11/2025 21:22
Los Bomberos en la zona
Los Bomberos en la zona
Gonzalo Salgado
Los Bomberos sofocaron un pequeño incendio que se registró en un restaurante de la Avenida Rosalía de Castro. El fuego comenzó pasados unos minutos de las ocho de la tarde, en esta conocida parrillada de Vilagarcía. Además de los efectivos del parque de O Cavadelo pertenecientes al Consorcio Provincial, acudió la Policía Local de Vilagarcía. Según informaron desde el Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, la intervención fue rápida y sobre las 20:30 ya estaban ventilando. No hubo que lamentar daños personales 

