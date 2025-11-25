Sofocan un pequeño incendio en un restaurante de Vilagarcía

Los Bomberos en la zona Gonzalo Salgado

Los Bomberos sofocaron un pequeño incendio que se registró en un restaurante de la Avenida Rosalía de Castro. El fuego comenzó pasados unos minutos de las ocho de la tarde, en esta conocida parrillada de Vilagarcía. Además de los efectivos del parque de O Cavadelo pertenecientes al Consorcio Provincial, acudió la Policía Local de Vilagarcía. Según informaron desde el Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, la intervención fue rápida y sobre las 20:30 ya estaban ventilando. No hubo que lamentar daños personales