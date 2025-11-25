Luisa Sánchez en el 25-N: "As institucións teñen a obriga de actuar, non de fallar"

Acto de la Diputación por el Día Internacional por la eliminación de la violencia machista Diputación

La presidenta de la Diputación en funciones, Luisa Sánchez advirtió durante los actos del Día Internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres de que las instituciones "teñen a obriga de actuar e non fallar", por lo que instó a "revisar os procesos" y reclamó una justicia que "protexa" y personas "que non miren cara outro lado".

Fue durante un acto en al sede provincial en la que la responsable de violencia de género de la Unidade Adscrita a la Policía Nacional, María Jesús Pires, leyó un manifiesto justo antes de la presentación de la campaña del 25N de este año, que lleva el lema 'O machismo vese claro cando enfocas. E ti, velo?'. Busca poner "unhas lentes con perspectiva feminista", según explican fuentes provinciales.

Cuenta con un audiovisual en el que se pone el foco en los comportamientos machistas en lo cotidiano y, por tanto, más difíciles de detectar. "Ningunha muller nace pensando que a súa vida será unha loita. Pero se a vida se converte en loita, que nunca sexa unha loita en soidade. Que atope institucións que a protexan, contornas que a sosteñan e un país que a respecte", señaló Luisa Sánchez, que calificó el machismo como un problema "estrutural, social e político" y destacó que la Diputación destina 1,8 millones de euros a políticas de igualdad.