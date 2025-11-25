Las denuncias por violencia machista en el CIM de Vilagarcía crecieron en un 20% durante este año

Acto en A Illa por el 25-N Mónica Ferreirós

El número de usuarias del Centro Municipal de Información á Muller de Vilagarcía se disparó en un 31 por ciento durante este año, rompiendo la tendencia a la estabilidad que mantenía en los anteriores. Un total de 457 vecinas acudieron al servicio municipal en estos meses, frente a las 349 que lo hicieron durante 2024.

La evolución de los casos atendidos por situaciones de violencia de género también fue al alza, pero en menor proporción: llegaron a los 144, un 20 por ciento más que el año pasado. El CIM hizo pública su memoria anual coincidiendo con la celebración del 25N, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la dimensión que el maltrato machista sigue teniendo en la sociedad.

El informe señala que el conjunto de memorias atendidas, el 37,4% fueron nuevas usuarias, es decir, llegaron por primera vez al CIM durante 2025. En cuanto al origen, casi el 83 por ciento son españoles, frente a poco más del 17% que son extranjeras.

Por edades

En cuanto a la edad de las atendidas en el CIM por violencia de género, se destaca un descenso de las menores de 24 años (7, dos de ellas menores de 20) y de las mayores de 65 (10, de las cuales la mitad son menores de 70). Por el contrario, las cifras se incrementan en el resto de tramos, en algunos llegando a duplicarse, como de 30 a 34 (15); de 45 a 49 (20) y de 60 a 64 (10).

La memoria del CIM también refleja un incremento en 57 de las atenciones realizadas, al pasar de 1.214 en 2024 a 1.908 en lo que va de año. Un dato significativo es el de los ámbitos en los que se registró un mayor crecimiento: los relacionados con la información y tramitación de los recursos, así como la orientación al empleo, que crecieron en tres puntos cada una. Además, 739 intervenciones fueron de apoyo psicológico.

la concejala de Igualdade, Tania García, destacó la importancia del trabajo que se realiza desde el CIM, pero advirtió de que "as cifras seguen constatando que segue sendo moi necesario continuar coa loita contra a violencia machista e coa reivindicación da igualdade de xénero".

Actos por el 25-N

Los actos en Vilagarcía por el 25-N incluyeron esta mañana la lectura del manifiesto de la Fegamp, con el título 'A voz das mulleres no se apaga', que precisamente incide en enfrentarse al negacionismo del machismo. Fue en el salón de plenos, donde también sonó la música. Los miembros de la escuela municipal 'Bernardo del Río' interpretaron 'La vida es bella', de Nicola Piovani (candela Costa y Adriana Diéguez) y el poema de Celso Emilio Ferreiro 'Agardarei' (Belén Trobajo, Ángel Alonso y Jorge Ortal). García Sanmartín abrió las intervenciones, poniendo también el acento en el maltrato psicológico y otras manifestaciones del machismo sistémico, como la desigualdad laboral, la brecha salarial, el techo de cristal o el acoso sexual, pero también "o negacionismo".

Andrea Castro, de la asociación de mujeres rurales Os Borrizos, y Lucía Pedroso, de la Cámara de Comercio, fueron las encargadas de leer el manifiesto, que incide en la "natureza estrutural" de la violencia contra las mujeres que, en su manifestación más burtal, acabó con 32 vidas en lo que va de año. "Debemos erguer a voz por aquelas que atopan máis barreiras para acceder á información e á protección: mulleres con discapacidade, maiores, migrantes ou que non dominan as nosas linguas", recuerda el texto aprobado por el Pleno.