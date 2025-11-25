El BNG se reúne con la ANPA de Rubiáns y critica el “silencio” de la Xunta

Responsables del BNG se reunieron con representantes de la ANPA de Rubiáns

El grupo municipal del BNG de Vilagarcía mantuvo un encuentro con representantes de la ANPA del colegio de Rubiáns para conocer de primera mano las acciones que la asociación está llevando a cabo para lograr un horario escolar adaptado a la conciliación familiar. Desde el Bloque critican el “silencio” de la Consellería de Educación apuntando al hecho de que los responsables de este departamento no dan respuesta a la solicitud de reunión planteada por la ANPA. El BNG dice que en el encuentro con la asociación esta les trasladó la contestación por parte de Mobilidade respecto a la posibilidad de emitir un informe positivo para ejecutar cambios en el transporte escolar. Unos cambios que, entienden, ya facilitarían las modificaciones en los horarios lectivos.

En todo caso – y así lo exponen los nacionalistas– es la Consellería de Educación la que debe adoptar la decisión final.

Esperanza en la ANPA de Rubiáns tras la reunión con Mobilidade Más información

El Bloque expone que “a falta de interese mostrada por parte de Educación, non recibindo á ANPA, non nos transmite demasiada confianza e só agardamos que non nos situemos de novo no punto de partida, entendendo que xa non hai argumentos para a negativa do cambio horario e, polo tanto, non ten sentido continuar nesta situación”.

Cabe recordar que la situación del colegio de Rubiáns llegó hace meses al pleno de la Corporación. Y no solo eso, sino que desde la ANPA llevaron a cabo diferentes campañas reivindicativas para poner en conocimiento de la ciudadanía su situación. Además también se mantuvieron reuniones con responsables de Mobilidade para que pusiese de su parte la modificación de líneas de autobuses.