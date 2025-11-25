Educación confirma al PP que ejecutará reparaciones en el colegio Rosalía de Castro

El PP agradece la disposición de la Xunta para realizar obras en Carril Mónica Ferreirós

El Partido Popular de Vilagarcía apunta que el propio conselleiro de Educación, Román Rodríguez, les comunicó que se harán reparaciones en el colegio Rosalía de Castro de Carril respondiendo así a las demandas de la comunidad educativa. Responsables del grupo municipal conservador se reunieron con el conselleiro para tratar de tú a túa las cuestiones que afectan directamente al colegio. De hecho el PP apunta a que la idea es licitar en la mayor brevedad la sustitución de la carpintería exterior. Además la Xunta de Galicia enviará un técnico a Carril para evaluar la solución más adecuada.

El PP vilagarciano agradece “la disposición” de la Consellería de Educación para acometer reformas y mejoras en los centros de la ciudad. “Tras comentar as demandas do centro o conselleiro comprendeunas e confirmou que, unha vez aprobados os orzamentos do ano 2026, licitarán a substitución das ventás”, señala Ana Granja.

El Concello de Vilagarcía invierte 6.000 euros en arreglar deficiencias en el Centro de Educación Especial y el Rosalía de Castro Más información

Cabe recordar que hace tan solo unos días que la Xunta de Goberno Local daba el visto bueno a una partida de 6.000 euros para acometer mejoras en este centro educativo carrilexo y también en el Centro de Educación Especial ubicado en Marxión.

Lo que se va a hacer

En el caso concreto del Rosalía de Castro –y tras detectarse importantes goteras en el interior del inmueble– lo que se hará es limpiar la claraboya y proceder a su re-sellado para garantizar que no vuelva a coger agua. Cabe recordar que hace tan solo unas semanas y con las lluvias más intensas el colegio sufrió importantes inundaciones provocadas precisamente por la entrada de agua a niveles muy intensos por una de las zonas del techo, lo que obligó a los técnicos a observar qué ocurría y a intentar buscar una solución.