Arousa clama contra el machismo sistémico “ata que todas sexamos libres”

Una performance en A Illa para visibilizar las historias que se encuentran tras las cifras Mónica Ferreirós

Arousa clama contra las violencias contra las mujeres en todos sus rincones. De norte a sur y de este a oeste hubo actos y movilizaciones para recordar que la lacra del machismo sigue siendo “sistémica” y que los asesinatos son solo la punta del iceberg de una violencia que se ejerce desde todos los ámbitos y que también es “institucional”.

Así lo recoge el manifiesto de la Marcha Mundial das Mulleres, a la que se suma O Soño de Lilith en una manifestación que recorrió el centro de Vilagarcía y en la que estuvo también presentes la “violencia xudicial”, exigiendo, entre otras cuestiones, “o fin da custodia compartida imposta con maltratadores”, juzgados específicos para violencia machista, información pública clara sobre el proceso de denuncia, formación específica para personal judicial, policial, administrativo y social, gestión pública de los puntos de encuentro familiar pero también revisión de la atención del Imelga, eliminando “pseudoterapias como o SAP” que tiene como afectadas a vecinas de O Salnés que ya denunciaron sus casos.

Otras violencias que denuncian desde O Soño son la obstétrica, denunciando la “infantilización” que sufren las mujeres. Piden, entre otras cuestiones, la promoción y protección de la lactancia materna, el derecho a acompañamiento a pruebas o l fin de prácticas como las maniobras Kristeller y Hamilton. La igualdad salarial frente a la violencia del “capitalismo patriarcal” o la reducción de la jornada a 30 horas son algunas de las reivindicaciones del feminismo en Vilagarcía, que exige la valorización de las “tarefas feminizadas” y pone el foco en un “sistema público de coidados que garanta atención en todas as etapas da vida”, reclamando además justicia para la trabajadora del SAF asesinada en Porriño.

En las tres comarcas arousanas hubo actos por la mañana. En A Illa, implicaron a los escolares, con una visual campaña de “zapatos vermellos”, inspirada en el proyecto artístico de Elina Chauvet, que simboliza aquellas vidas que se pierden u otras violencias, como la sexual, con mensajes como ‘Eu créote’. En Vilanova, hubo el taller ‘Cunchas e recunchos’, que será grabado para la posterior edición de un documental sobre la vida de la mujer en relación al mar. Y en Sanxenxo también se proyectó un documental. En general, hubo implicación de los escolares en toda Arousa.

En Vilagarcía, incluso los más pequeños conmemoraron el 25N con el mural de la Escuela Infantil Municipal de A Lomba, dejando una lección para las siguientes etapas de sus vidas. La capital arousana leyó el manifiesto a las 12 horas del mediodía. Los actos en Vilagarcía por el 25-N incluyeron esta mañana la lectura del manifiesto de la Fegamp, con el título ‘A voz das mulleres no se apaga’, que precisamente incide en enfrentarse al negacionismo del machismo. Fue en el salón de plenos, donde también sonó la música. Los miembros de la escuela municipal ‘Bernardo del Río’ interpretaron ‘La vida es bella’, de Nicola Piovani (candela Costa y Adriana Diéguez) y el poema de Celso Emilio Ferreiro ‘Agardarei’ (Belén Trobajo, Ángel Alonso y Jorge Ortal). García Sanmartín abrió las intervenciones, poniendo también el acento en el maltrato psicológico y otras manifestaciones del machismo sistémico, como la desigualdad laboral, la brecha salarial, el techo de cristal o el acoso sexual, pero también “o negacionismo”. El resto de municipios, como Meaño, O Grove o Caldas, entre otros, también acogieron actos similares, al igual que instituciones como la Diputación de Pontevedra o la Subdelegación del Gobierno, que pusieron su grano de arena en la lucha contra la lacra del machism

En Ribeira habrá un Plan de Igualdad

En la zona norte de Arousa, Ribeira conmemoró el Día internacional por la eliminación de las violencias contra las mujeres, con un acto que incluyó, además de la lectura del manifiesto con los escolares, la plantación de un olivo. La alcaldesa, María Sampedro, invitó a la ciudadanía a reflexionar ya que “as frases construídas nas aulas, os nomes das vítimas, o manifesto, deixan claro que a violencia machista non é unha realidade distante nin excepcional, senón unha ferida que segue aberta na nosa sociedade. As mulleres que lembramos hoxe non son cifras: son vidas truncadas, proxectos interrompidos, familias devastadas. E detrás de cada caso hai desigualdades, hai silencios que non podemos permitirnos volver repetir”. e.

En este sentido, la regidora ratificó el compromiso de la administración local, por lo que “Ribeira vai seguir traballando con todos os medios ao seu alcance”. De hecho, el Pleno aprobó el lunes la adhesión al sistema VioGén, promoviendo acciones permanentes de prevención, sensibilización y apoyo a las víctimas además de desarrollar un Plan municipal anual de Igualdad

Ribeira apela al "bo trato" y solicitará la adhesión al sistema VioGén Más información

Boiro celebró el acto institucional con la lectura de un manifiesto y la exhibición de piezas musicales creadas por el alumnado de 1º de ESO del instituto. “Negar ou relativizar a violencia machista é contribuír á súa persistencia e, fronte a iso, esta institución e a sociedade deben manterse firmes” dijo el alcalde, José Ramón Romero.

Las preocupantes cifras

Non son cifras, son nomes”, rezaba uno de los carteles de la campaña de A Illa. Pero los números también muestran realidades alarmantes. Como en Vilagarcía, donde la memoria del CIM señala que el número de usuarias se disparó en un 31 por ciento durante este año, rompiendo la tendencia a la estabilidad que mantenía en los anteriores. Un total de 457 vecinas acudieron al servicio municipal en estos meses, frente a las 349 que lo hicieron durante 2024.

La evolución de los casos atendidos por situaciones de violencia de género también fue al alza, pero en menor proporción: llegaron a los 144, un 20 por ciento más que el año pasado. El CIM hizo pública su memoria anual coincidiendo con la celebración del 25N, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la dimensión que el maltrato machista sigue teniendo en la sociedad.

El informe señala que el conjunto de mujeres atendidas, el 37,4% fueron nuevas usuarias, es decir, llegaron por primera vez al CIM durante 2025. En cuanto al origen, casi el 83 por ciento son españoles, frente a poco más del 17% que son extranjeras. En cuanto a la edad de las atendidas en el CIM por violencia de género, se destaca un descenso de las menores de 24 años (7, dos de ellas menores de 20) y de las mayores de 65 (10, de las cuales la mitad son menores de 70). Por el contrario, las cifras se incrementan en el resto de tramos, en algunos llegando a duplicarse, como de 30 a 34 (15); de 45 a 49 (20) y de 60 a 64 (10).

Las denuncias por violencia machista en el CIM de Vilagarcía crecieron en un 20% durante este año Más información

La memoria del CIM también refleja un incremento en 57 de las atenciones realizadas, al pasar de 1.214 en 2024 a 1.908 en lo que va de año. Un dato significativo es el de los ámbitos en los que se registró un mayor crecimiento: los relacionados con la información y tramitación de los recursos, así como la orientación al empleo, que crecieron en tres puntos cada una. Además, 739 intervenciones fueron de apoyo psicológico. La concejala de Igualdade, Tania García, destacó la importancia del trabajo que se realiza desde el CIM, pero advirtió de que “as cifras seguen constatando que segue sendo moi necesario continuar coa loita contra a violencia machista e coa reivindicación da igualdade de xénero”. La edil puso el acento también en el maltrato psicológico y otras manifestaciones del machismo sistémico, como la brecha salarial, el techo de cristal o el acoso sexual, pero también “o negacionismo”.