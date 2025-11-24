Vilagarcía lleva a Pleno el traspaso al Sergas de la atención a las drogodependencias

Fachada del SPAD de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Unidade Asistencial de Drogodependencias que actualmente está integrada en el SPAD de Vilagarcía pasará a depender del Servizo Galego de Saúde a partir del 1 de enero. Así lo establece el convenio que se debatirá en la próxima sesión plenaria, el jueves, y una vez que Xunta y Fegamp llegaron a un acuerdo. Ya que tienen que ser ratificados por los distintos concellos antes del 10 de diciembre, es la razón de que se incluya en el orden del día del 27, evitando tener que convocar una extraordinaria.

El traspaso a la Xunta de la atención asistencial a las drogodependencias, una larga reivindicación de los municipios, permitirá ahorrar a Ravella 231.000 euros al año. El servicio tiene en la actualidad un coste de 615.000 euros, entre gastos de personal (450.590 euros) y diversos (luz, seguridad, equipos informáticos, etcétera, que suman 124.460 euros). La subvención que recibe el Concello, a través del convenio, es de 384.000 euros. En este sentido, cabe recordar que el SPAD de Vilagarcía no solo presta servicio a Vilagarcía, sino a otras localidades de Ulla-Umia y O Salnés.

Sorpresa en la titularidad del edificio

En la actualidad, el cuadro de personal está formado por una médica, tres psicólogas, una trabajadora social, una enfermera, dos educadoras sociales, una auxiliar administrativa y dos auxiliares de clínica, nueve de ellas funcionarias de carrera y, otras dos, interinas. Todas mantendrán su categoría, antigüedad y demás condiciones. Lo único que variará es que dependerán orgánicamente de la Xunta y no del Concello.

Lo que se transmite es la parte asistencial, ya que la de prevención seguirá siendo competencia del Concello, para lo que tiene adscrita una psicóloga que es la que se encarga de hacer las campañas, fundamentalmente en centros educativos.

En cuanto al edificio, la Xunta tendrá que lograr la concesión del Estado, que es el verdadero titular del que fuera centro de salud. Originalmente, explican fuentes municipales, fue promovido por el Concello en la República, por lo que siempre se pensó en que seguía siendo de titularidad municipal y, de hecho, en los últimos años se hicieron diversas reformas y mejoras que sufragó la administración local. Sin embargo, una vez que se revisó toda la documentación para preparar el convenio con el Sergas, pudieron comprobar que, tras la guerra civil, el centro fue traspasado a la administración central. En cualquier caso, desde Ravella están convencidos del acuerdo.