Usuarios del aparcamiento de O Piñeiriño denuncian el mal estado del firme y falta de luz

Estado del aparcamiento en O Piñeiriño Gonzalo Salgado

Los usuarios del aparcamiento disuasorio de O Piñeiriño denuncian el mal estado en el que se encuentra el firme que presenta grandes zanjas y socavones que hacen complicada la conducción y, en ocasiones, puede llegar a provocar destrozos en los coches.

Además, los propietarios de los vehículos señalan que esta zona sufre periódicamente cortes en el alumbrado público, lo que deja el espacio para estacionar a oscuras. Esta falta de luz, cuentan, ha ocasionado, en más de una ocasión, que las personas pisen en alguno de los baches y lleguen a perder el equilibrio.

Con la llegada del invierno y de las lluvias, indican los usuarios, la situación empeora. Esto es así porque, explican, los socavones se llenan de agua y además de dificultar el paso de los vehículos también hace más complicado el acceder o salir del coche una vez que esté estacionado.

El mal estado de este terreno se une la reciente disminución de aparcamiento en el barrio de O Piñeiriño después de que, el año pasado, las parcelas de Avenida de Cambados y Francisco Porto Rey las hayan vendido sus propietarios para la construcción de edificios de viviendas.

Actualmente, según datos del Concello, Vilagarcía cuenta con un total de 2.400 plazas de aparcamiento, número que señalan se verá incrementado próximamente con los nuevos espacios previstos en el barrio de Os Duráns y en Castillejos, en O Carril.