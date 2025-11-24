Una lección musical en la Escuela Infantil de A Lomba

Un momento del concierto

La música inundó la Escuela Municipal de A Lomba en la celebración de Santa Cecilia, con un público entregado a los artistas que eran, además, padres de una alumna. Tocaron canciones de Disney y otras populares. Entre los asistentes, había hasta bebés de un año y todos aplaudieron con entusiasmo. Incluso fueron testigos de como un trombón de varas puede emitir los sonidos de un coche de Fórmula 1.