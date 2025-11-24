Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Una lección musical en la Escuela Infantil de A Lomba

Padres de una alumna tocaron temas de Disney y canciones populares con guitarra y trombón de varas

Olalla Bouza
24/11/2025 19:03
Un momento del concierto
Un momento del concierto

La música inundó la Escuela Municipal de A Lomba en la celebración de Santa Cecilia, con un público entregado a los artistas que eran, además, padres de una alumna. Tocaron canciones de Disney y otras populares. Entre los asistentes, había hasta bebés de un año y todos aplaudieron con entusiasmo. Incluso fueron testigos de como un trombón de varas puede emitir los sonidos de un coche de Fórmula 1.

Te puede interesar

El grupo municipal del BNG de Moraña presentando su campaña por el 25-N

El BNG de Moraña lanza una campaña por el 25-N que recuerda el “error” del gobierno tras el asesinato de Marisol
Fátima Pérez
Asamblea de Podemos

Podemos de Vilagarcía reclama un estudio de "puntos quentes" con industrias químicas próximas a viviendas
Olalla Bouza
El ideal gallego

El BNG de Vilagarcía pide por registro los datos del último trimestre del funcionamiento del servicio de basura
Olalla Bouza
Ana Granja, candidata del PP en Vilagarcía

El PP propone un plan de prevención de inundaciones en las zonas urbanas de Vilagarcía
Olalla Bouza