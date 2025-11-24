Un recurso retrasa la licitación de la ampliación de la EDAR de Vilagarcía

Depuradora de Ferrazo Gonzalo Salgado

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, modificó los pliegos técnicos del concurso para la elaboración del proyecto y ejecución de la ampliación de la depuradora de Ferrazo, tras la presentación de un recurso, por lo que también se amplía el periodo de presentación de ofertas en alrededor de tres semanas. Los cambios ya aparecen publicados en la plataforma autonómica de contratos públicos.

El recurso fue presentado por la Confederación Nacional de la Construcción frente al criterio por el que se evaluaba, con hasta diez puntos y de forma automática, las ‘medidas para el impulso demográfico’, al considerar que no está “debidamente justificado”. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública le dio la razón a la entidad.

Una ambiciosa actuación

De esta manera, la administración autonómica decidió suprimir este criterio, quedando como únicos de evaluación automática las mejoras de índole técnica vinculadas ala ejecución de la obra y la oferta económica, que suma diez puntos y alcanza los 51, con una ponderación del 51 por ciento.

También cambia el plazo para la presentación de ofertas, al tener que adaptarse ahora a estas modificaciones. Si antes se establecía como fecha límite el 23 de diciembre, ahora serán las 23:59 horas del 14 de enero de 2026. Supone la segunda modificación tras la resolución del 8 de octubre, por la que se ampliaba el periodo en cinco jornadas. Trece días después se procederá a la apertura del archivo electrónico B. El recurso de la Confederación Nacional de la Construcción y la resolución del Tribunal de Contratos aparecen recogidas en el anuncio de la licitación. La obra de la depuradora de Vilagarcía es una de las inversiones más grandes para los próximos años. Cuenta con un presupuesto de 31millones y un plazo de ejecución de 33 meses.