Podemos de Vilagarcía reclama un estudio de "puntos quentes" con industrias químicas próximas a viviendas

Asamblea de Podemos

Podemos reclama una auditoría sobre los “puntos quentes” en los que las industrias químicas están cerca de las viviendas. Consideran que el incendio de Impex fue “un aviso serio” y que “o desenvolvemento económico non pode facerse a costa da seguridade”. Además, apuestan por iniciar los trámites para declarar el municipio como ‘Zona de Mercado Residencial Tensionado” y piden moratoria a las licencias de pisos turísticos.

"A vivenda é un dereito, non un negocio para especuladores", apuntan desde la formación morada, que llama a participar en las movilizaciones por el Día Internacional contra a Violencia Machista que se celebrarán hoy en Vilagarcía y en el resto de las comarcas arousanas. "O feminismo é un principo irrenunciable", concluye Podemos, que mantuvo una asamblea en la que decidió continuar con su colaboración con la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública o la PDRA, entre otros colectivos.