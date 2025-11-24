Las farolas del entorno de la ITV en Vilagarcía se convierten en una exposición de pegatinas

Imagen de una de las farolas con los adhesivos Gonzalo Salgado

Las farolas situadas en el entorno de la estación de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Vilagarcía, ubicada en el Polígono Industrial de Trabanca Badiña, se han convertido, de manera totalmente espontánea, en una exposición de pegatinas de revisiones pasadas.

Así, los diferentes elementos que iluminan esta zona empresarial lucen decorados de distintos colores debido a que esta extravagancia de algunos conductores ya lleva meses -e incluso probablemente años- repitiéndose.

Algunas de estas farolas, por lo tanto, además de destacar por sus colores rojos, amarillos o verdes, también lo hacen porque sobre ellas hay varias capas de adhesivos.

La manera de actuar de los conductores es sencilla, una vez que pasan la inspección técnica con su vehículo y reciben la nueva pegatina para colocar sobre la luna delantera, retiran la anterior del cristal y eligen la farola en la que pegarla. Ya puede ser en un hueco libre o, por lo contrario, sobre otro adhesivo.

Parece que este gesto se ha convertido en un ritual entre los conductores de Vilagarcía y se ha viralizado, es por ello que, cada vez, son más las personas que deciden, tras pasar este trámite, dejar su huella sobre el mobiliario público.