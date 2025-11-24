El PP propone un plan de prevención de inundaciones en las zonas urbanas de Vilagarcía

Ana Granja, portavoz del Partido Popular Gonzalo Salgado

El grupo municipal del Partido Popular de Vilagarcía defenderá en el Pleno una moción destinada a poner en marcha un plan integral de prevención de inundaciones, mediante la limpieza y mantenimiento de cunetas, sumideros y rejillas pluviales.

La propuesta, explican los conservadores, llega tras las últimas lluvias intensas que trajo el temporal ‘Claudia’, que provocaron anegamientos en distintas calles del municipio, sobre todo, señalan, “as peatonais recentemente reformadas, afectando tanto a veciños como a negocios”.

El PP incide en que se trata de episodios “recorrentes” que achacan a la “falta de mantemento”, pese a, dicen, las quejas de la ciudadanía. “Levamos moitos anos reclamando unha actuación a longo prazo”, señala la portavoz, Ana Granja.

En este sentido, critican el estado en el que quedaron, tras las lluvias, obras recientemente inauguradas, como Clara Campoamor o el skatepark. La moción reclama tres medidas principales: la limpieza de todas las rejillas de pluviales, sumideros, cunetas y demás canalizaciones; el estudio de las condiciones urbanísticas de las zonas con potencial riesgo de inundación y la adopción de medidas necesarias en los pasos de peatones elevados.