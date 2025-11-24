El BNG solicita información sobre el contrato de la basura ante el "mal funcionamento do servizo"

Grupo municipal del BNG de Vilagarcía Gonzalo Salgado

El BNG de Vilagarcía ha presentado formalmente por Rexistro solicitud de información y documentación sobre la concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basura, Urbaser. Los nacionalistas - al igual que ha hecho ya en los dos últimos plenos Esquerda Unida- apuntan al "persistente mal funcionamento do servizo".

La formación considera que la situación en las calles "non mellora" y apunta también a las continuas quejas de los vecinos al respecto. Advierten que en el contrato con la empresa consta, entre otros puntos, la existencia de un registro telemático que recoja los datos diario de funcionamiento, tales como rutas, personas y vehículos operativos, contenedores y otros medios en activo.

Los nacionalistas también solicitan la relación de número de trabajadores en la plantilla y también, entre otras cuestiones, quién es la persona designada en el Concello para velar por la correcta ejecución del contrato.