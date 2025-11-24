Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El BNG de Vilagarcía pide por registro los datos del último trimestre del funcionamiento del servicio de basura

Los nacionalistas denuncian "incumprimentos" en el contrato

Olalla Bouza
24/11/2025 18:53
Los ediles del BNG durante un Pleno
Gonzalo Salgado

El Bloque Nacionalista Galego de Vilagarcía acaba de presentar por registro la solicitud una serie de preguntas sobre el funcionamiento del contrato de recogida de la basura y limpieza vial, así como la solicitud de diversa documentación que aporte “datos reais sobre a prestación que se está dando”, señalan desde la formación que lidera Xabier Rodríguez.

 En este sentido, los nacionalistas inciden en que se trata de una cuestión que vienen denunciando desde hace meses, ya que aseguran que hay un “incumprimento do contrato por parte da concesionaria do servizo de recollida de lixo”.

 En la actualidad, la situación, aseguran, no mejoró, “sendo insostíble” en las calles. Por ello, y ante “as continuas queixas da veciñanza”, decidieron realizar dicha petición. En el contrato de la empresa, entre otros puntos, aparece la existencia de un registro telemático que recoja los datos diarios de funcionamiento, tales como rutas, personas y vehículos operativos, contenedores y otros medios en activo. Por ello, el BNG solicita que le sean entregados los del último trimestre, para ver si realmente “se está cumprindo o estipulado” en el contrato.

Te puede interesar

El grupo municipal del BNG de Moraña presentando su campaña por el 25-N

El BNG de Moraña lanza una campaña por el 25-N que recuerda el “error” del gobierno tras el asesinato de Marisol
Fátima Pérez
Asamblea de Podemos

Podemos de Vilagarcía reclama un estudio de "puntos quentes" con industrias químicas próximas a viviendas
Olalla Bouza
Un momento del concierto

Una lección musical en la Escuela Infantil de A Lomba
Olalla Bouza
Ana Granja, candidata del PP en Vilagarcía

El PP propone un plan de prevención de inundaciones en las zonas urbanas de Vilagarcía
Olalla Bouza