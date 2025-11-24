El BNG de Vilagarcía pide por registro los datos del último trimestre del funcionamiento del servicio de basura

Los ediles del BNG durante un Pleno Gonzalo Salgado

El Bloque Nacionalista Galego de Vilagarcía acaba de presentar por registro la solicitud una serie de preguntas sobre el funcionamiento del contrato de recogida de la basura y limpieza vial, así como la solicitud de diversa documentación que aporte “datos reais sobre a prestación que se está dando”, señalan desde la formación que lidera Xabier Rodríguez.

En este sentido, los nacionalistas inciden en que se trata de una cuestión que vienen denunciando desde hace meses, ya que aseguran que hay un “incumprimento do contrato por parte da concesionaria do servizo de recollida de lixo”.

En la actualidad, la situación, aseguran, no mejoró, “sendo insostíble” en las calles. Por ello, y ante “as continuas queixas da veciñanza”, decidieron realizar dicha petición. En el contrato de la empresa, entre otros puntos, aparece la existencia de un registro telemático que recoja los datos diarios de funcionamiento, tales como rutas, personas y vehículos operativos, contenedores y otros medios en activo. Por ello, el BNG solicita que le sean entregados los del último trimestre, para ver si realmente “se está cumprindo o estipulado” en el contrato.