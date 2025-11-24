Castes se despide con éxito y la idea de apostar más por la música

Asistentes a la feria de vino de Castes Gonzalo Salgado

La feria Castes volvió a convertir al municipio de Vilagarcía en el mayor escaparate del vino gallego. Durante tres días y gracias a diversas actividades, este evento en el que se combina música, gastronomía y vino, reunió a centenares de personas alrededor de una copa y las voces en directo de, entre otros, Kiko Veneno o Miguel Costas.

La programación de ayer, que incluía el abierto de cata y la feria, mantuvo un constante flujo de gente desde las diez de la mañana hasta pasadas las ocho de la tarde en el entorno de la Praza de Abastos y la de a Verdura. La primera actividad, la cata a ciegas por equipos, que se ha convertido ya en el tercer concurso más importante de España, tuvo como ganadores a ‘Asturgalegos’, equipo comandado por José Aragunde, destacado sumiller cambadés que se proclamó Campeón del Mundo de Cata en el año 2015.

Asistentes a la feria probando uno de los vinos Gonzalo Salgado

La feria en sí, por su parte, atrajo a centenares de personas, tanto profesionales del sector como amantes del vino, a probar los caldos de las más de cien bodegas representadas, entre las que había representación gallega y española, pero también italiana o francesa. “En total vendimos unas cuatrocientas entradas, por lo que ha estado muy bien, con un flujo constante de gente”, señaló Jose Dieste, organizador del festival.

La jornada se terminó como no podía ser de otra manera en Castes, con música. En esta ocasión, los encargados de ponerle la banda sonora al último día de la feria fueron la Duendeneta en el espacio de la Praza de A Verdura y un pinchadiscos en el entorno de la calle Romero Ortiz, que se llenó de gente y de ritmos house hasta bien alcanzada la noche.

Una de las actuaciones en el festival de música de Castes Gonzalo Salgado

Próxima edición

Dieste cierra esta edición de Castes con la vista puesta en la siguiente. “Tengo claro que tenemos que continuar apostando por ‘Castes The Musical’. Apostar fuerte por la música y por su hermanamiento con el vino”, señala el organizador de la feria para concluir que: “Nunca ha sonado tan bien A Pescadería como estos días con el festival de Castes”.