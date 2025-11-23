Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Últimos días para presentar poemas al concurso Xaquina Trillo

Los ganadores se darán a conocer el 23 de diciembre

C. Hierro
23/11/2025 20:04
Imagen de archivo de ganadoras de otra edición del certamen
Imagen de archivo de ganadoras de otra edición del certamen
Gonzalo Salgado

La asociación cultural Mesa das Verbas convoca, un año más, el concurso de poesía en lengua galega Xaquina Trillo. El objetivo es fomentar el uso de este idioma para escribir poemas, así como promover la creatividad. Los interesados en participar en el certamen tienen hasta el próximo 9 de diciembre para presentar sus textos que no pueden exceder los 60 versos y deben estar íntegramente escritos en galego.

La organización pone a disposición de los participantes dos formas de entregar sus poemas. La primera de ella es depositar la obra en la urna que está ubicada en el Centro Comercial Arousa y, la segunda, enviarla a la dirección postal del mismo poniendo en el sobre “Concurso de Poesía en Lingua Galega-Xaquina Trillo”. Los ganadores, que recibirán dinero en metálico y vales de compra, se darán a conocer el 23 de diciembre en el evento organizado por el Día de Rosalía.

Te puede interesar

Castro y miembros de su gobierno, durante la exposición

Besomaño acogió la primera de las rondas del gobierno de Ribadumia con sus vecinos
Redacción
El ideal gallego

El Laboratorio Ecosocial y Rianxo organizan una visita gratuita a la Comunidad de Montes de Zobra
Redacción
25N GS01

La Asociación de Mulleres da Barbanza organiza un acto para visibilizar la violencia institucional en las mujeres
Sandra Rey
Exterior del club náutico ribeirense

Portos y el Club Náutico de Ribeira buscan vías de colaboración para mejorar las instalaciones
Sandra Rey