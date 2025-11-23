Últimos días para presentar poemas al concurso Xaquina Trillo

Imagen de archivo de ganadoras de otra edición del certamen Gonzalo Salgado

La asociación cultural Mesa das Verbas convoca, un año más, el concurso de poesía en lengua galega Xaquina Trillo. El objetivo es fomentar el uso de este idioma para escribir poemas, así como promover la creatividad. Los interesados en participar en el certamen tienen hasta el próximo 9 de diciembre para presentar sus textos que no pueden exceder los 60 versos y deben estar íntegramente escritos en galego.

La organización pone a disposición de los participantes dos formas de entregar sus poemas. La primera de ella es depositar la obra en la urna que está ubicada en el Centro Comercial Arousa y, la segunda, enviarla a la dirección postal del mismo poniendo en el sobre “Concurso de Poesía en Lingua Galega-Xaquina Trillo”. Los ganadores, que recibirán dinero en metálico y vales de compra, se darán a conocer el 23 de diciembre en el evento organizado por el Día de Rosalía.