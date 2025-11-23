La sesión de cata y los vinos de más de cien bodegas se unen para despedir la última jornada de Castes

Un momento de la gala de entrega de Premios Castes Gonzalo Salgado

El vino continúa siendo el protagonista en la última jornada de la feria Castes de Vilagarcía. Para el día de hoy el programa cuenta con cuatro citas muy diferentes y diseñadas para todo tipo de público.

La primera de ellas es el abierto de cata que tendrá lugar en el primer piso de la Praza de Abastos en horario de diez a doce y media. Este concurso a ciegas está considerado como el tercero más importante de España debido, entre otras cosas, a la calidad del jurado que está formado por sumilleres de prestigio internacional y por la figura del juez líder que, en esta ocasión será José Dieste, alma máter de la feria y reconocido como uno de los cien mejores sumilleres de este país.

La siguiente cita es la feria en sí que estará abierta de una a ocho en el primer piso de la Praza da Verdura. En este evento más de cien bodegas llegadas de diferentes partes de Galicia, España e incluso otros países como Francia o Italia, darán a probar sus caldos a amantes del vino, tanto profesionales como amateurs.

Y Castes no sería lo mismo si el vino no estuviera acompañado por la música. Es por ello que tras la última sesión del festival, que subió al escenario a artistas de la talla de Kiko Veneno, Miguel Costas o Carlangas, los ritmos continúan de la mano de la Duendeneta en la Praza de Abastos a partir de las cinco de la tarde y con una sesión house en la calle Romero Ortiz que tiene previsto su inicio a las ocho y media de la tarde. Estas dos citas están abiertas al público, por lo que son totalmente gratuitas.

Mejores vinos

Por otro lado, la feria se encargó ayer de galardonar a los mejores vinos y bodegas a través de los ‘Premios Castes’. En esta ocasión como mejor vino espumoso se distinguió a Ricón 2024 y como elaboración especial, Sitta Dulce Nana. La gala, que estuvo conducida por Javier Masaguer,. director de marketing Baxi Ferrol, speaker y dj, también destacó como mejor vino tinto AAA 23 y como mejor blanco Barniz Campo Casendo.

Los últimos tres premios fueron para el mejor tinto de añada para Bascois 21, mejor blanco de añada para Fogar do Castriño 20 y para el mejor vino castes que fue Sitta Dulce Nana.

Durante la entrega de premios se vivieron también hubo mucho entretenimiento, ya que además de entregarse los premios se realizaron en directo varias entrevistas y el humor estuvo presente en todo momento.

El organizador de la feria Castes, Jose Dieste señala que, como años anteriores la respuesta por parte del público ha sido muy buena. “El ambiente en el musical ha estado muy bien y los premios Castes ya son unos premios que están consolidados dentro del panorama”, cuenta Dieste.

De la misma manera espera que, durante toda la jornada de hoy, sean muchos los amantes del vino los que disfruten de la variedad de caldos que se presentarán en la feria.