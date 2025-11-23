La XIV Xornada da Camelia de Rubiáns se celebra los días 10 y 11 de enero en el centro cultural

Imagen de archivo de la exposición de este año Mónica Ferreirós

La Sociedad Española de la Camelia ya tiene la programación provisional de exposiciones para el próximo año. La esperada XIV Xornada da Camelia de Rubiáns será, como en años anteriores, una de las primeras y, por lo tanto, está previsto que se lleve a cabo entre los días 10 y 11 de enero en el centro cultural O Souto.

Este evento, que es uno de los más destacados de la comarca, contará con decenas de expositores que mostrarán con mimo sus creaciones y variedad de especies. Además de amantes de la camelia de Galicia, como en años anteriores, se espera que participen en esta muestra cultivadores de otros puntos, como puede ser Portugal.

Tras esta primera cita con las camelias, desde la asociación ya tienen programadas las siguientes que tendrán lugar en Arousa. Así, el calendario provisional de eventos del 2026 señala que el 31 de enero tendrá lugar la X Mostra da Camelia en Vilanova de Arousa y, esa misma fecha, la XVIII Exposición da Camelia “Bella Otero” en Valga.

Para la siguiente parada habrá que esperar hasta el mes de abril, ya que para el día dos está previsto que se realice la XII Mostra da Camelia “Cultural Sanxenxo”.