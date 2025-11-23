Mi cuenta

Vilagarcía

El humor de Pedro Ruíz aterriza este viernes en el Auditorio

La obra, 'Escándalo en Palacio' llega a Vilagarcía en su fin de gira

C. Hierro
23/11/2025 20:11
Cartel de la obra que se representará en Vilagarcía
Cartel de la obra que se representará en Vilagarcía

La obra ‘Escándalo en Palacio’, escrita por el humorista y actor Pedro Ruíz, aterriza este viernes en el Auditorio Municipal. El espectáculo, que comenzará a las nueve de la noche, cuenta los problemas de una pareja formada por un presidente del gobierno y su esposa. Entre otros temas que se tratarán en la historia, siempre en clave de humor, destaca la hipocresía social o la presión pública.

La representación llega a Vilagarcía en su fin de gira tras recorrer teatros de toda España, destacando lugares como Madrid o Santander.

Las entradas continúan a la venta a través del portal web Ataquilla.

