La cocina y la literatura marcan las actividades navideñas en Vilagarcía

Imagen de archivo del encendido de Navidad en Vilagarcía Mónica Ferreirós

Un año más, el Concello de Vilagarcía, vuelve a convertir a los niños en los protagonistas de la Navidad. Es por ello que las actividades programadas para estas fechas están diseñadas, en su mayoría, para un público familiar. La primera novedad es el programa de dinamización para las parroquias que lleva el nombre de “Vilagarcía, Nadal de Libro” y tiene por objetivo acercar a la juventud la literatura en general, los grandes clásicos infantiles y aquellos de la tradición popular de Galicia.

Esta iniciativa cuenta con dos actividades, la primera de ellas, a cargo de la compañía Caxoto es la visita de O Apalpador a la red de Centros Socioculturais lugar en el que los niños podrán conocer la historia de este personaje. La primera parada prevista será en Solobeira el 12 de diciembre y a partir de ahí continuará el periplo por todas las parroquias hasta terminar en Trabanca Sardiñeira el día 23 a las doce de la mañana.

Por otro lado, el día 3 de enero, el espectáculo ‘O Crebanoces’ de María Iarraitz llegará a la plaza de A Peixería a partir de las siete de la tarde. El espectáculo, que está protagonizado por marionetas, cuenta con la música de Tchaikowsky y cuenta la historia de un muñeco cascanueces que se enfrentará a la “Raíña dos Ratos”.

Talleres de cocina

El Concello también organizó para estas fechas tres talleres de cocina para menores de entre seis y once años. Esta actividad, que lleva por nombre “Nadal Chef”, se celebrará los días 20 y 27 de diciembre y el 3 de enero en horario de once y media a doce y media de la mañana. La ubicación escogida es la plaza de A Peixería.

Los asistentes a estos cursos de cocina aprenderán a preparar tres postres tradicionales de la repostería popular gallega basados únicamente en productos frescos y de proximidad. La actividad está pensada para que puedan acudir un total de 35 menores por sesión y cada uno de ellos deberá estar acompañado por un adulto responsable.

Estas actividades son totalmente gratuitas y la inscripción se realizará el mismo día de la celebración del taller por orden de llegada.

Desde el Concello esperan que ambas iniciativas cuenten con un gran volumen de participación