Cuatro entidades sin ánimo de lucro reciben ayudas para promover la accesibilidad

Personal de BATA trabajando en la playa de Raeiros Gonzalo Salgado

Cuatro entidades sin ánimo de lucro de Vilagarcía, Bata, Asociación Lar, Fundación Lar y Fundación residencia Divina Pastora, se beneficiarán este año de una partida de ayudas destinadas a promover la accesibilidad universal por parte de la Diputación de Pontevedra.

El programa Provincia +Inclusiva repartirá entre 2.000 y 10.000 euros a estas asociaciones con el objetivo de que puedan llevar a cabo mejoras de accesibilidad en sus inmuebles para eliminar las barreras arquitectónicas, adquirir sistemas de comunicación que garanticen la inclusión de las personas o dotarse de camas articuladas, colchones antiescaras, sillas de ruedas u otros elementos que precisen para facilitar la movilidad.

En total, la Diputación repartirá ayudas por valor de cerca de 200.000 euros y, por lo tanto, las entidades beneficiadas en total serán treinta en toda la provincia.

En la presentación de este plan, el presidente provincial, Luis López, recalcó la importancia de estas partidas para “favorecer a participación activa de todas as persoas da provincia nos diferentes ámbitos da sociedade”. Además, también señaló que en este año 2025 la inversión por parte de la Diputación es mayor: “Son 20.000 euros máis que o distribuído o pasado ano”..