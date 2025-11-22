Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Cuatro entidades sin ánimo de lucro reciben ayudas para promover la accesibilidad

Los beneficiarios son Bata, Asociación Lar, Fundación Lar y Fundación residencia Divina Pastora

C. Hierro
22/11/2025 20:49
Personal de BATA trabajando en la playa de Raeiros
Personal de BATA trabajando en la playa de Raeiros
Gonzalo Salgado

Cuatro entidades sin ánimo de lucro de Vilagarcía, Bata, Asociación Lar, Fundación Lar y Fundación residencia Divina Pastora, se beneficiarán este año de una partida de ayudas destinadas a promover la accesibilidad universal por parte de la Diputación de Pontevedra.

El programa Provincia +Inclusiva repartirá entre 2.000 y 10.000 euros a estas asociaciones con el objetivo de que puedan llevar a cabo mejoras de accesibilidad en sus inmuebles para eliminar las barreras arquitectónicas, adquirir sistemas de comunicación que garanticen la inclusión de las personas o dotarse de camas articuladas, colchones antiescaras, sillas de ruedas u otros elementos que precisen para facilitar la movilidad.

En total, la Diputación repartirá ayudas por valor de cerca de 200.000 euros y, por lo tanto, las entidades beneficiadas en total serán treinta en toda la provincia.

En la presentación de este plan, el presidente provincial, Luis López, recalcó la importancia de estas partidas para “favorecer a participación activa de todas as persoas da provincia nos diferentes ámbitos da sociedade”. Además, también señaló que en este año 2025 la inversión por parte de la Diputación es mayor: “Son 20.000 euros máis que o distribuído o pasado ano”..

Te puede interesar

Blanca Manivesa hizo cuatro robos y cinco asistencias en el partido ante las catalanas

El Mariscos Antón Cortegada fue un rodillo ante el Lleida, 87-64
Gonzalo Sánchez
Tino Cordal, durante una sesión plenaria

Somos volverá a llevar a debate que la Xunta construya una residencia de mayores
Redacción
Imagen de la fachada del nuevo establecimiento

La oferta comercial aumenta con una tienda de complementos
C. Hierro
Imagen de archivo del encendido de Navidad en Vilagarcía

La cocina y la literatura marcan las actividades navideñas en Vilagarcía
C. Hierro