Vilagarcía

Castes premia a sus mejores vinos y recibe a Carlangas y Costas en el escenario

La entrega de galardones es en el Salón García y el formato festival continúa en

Fátima Frieiro
22/11/2025 00:10
La Praza da Peixería es el lugar elegido para una nueva edición de Castes, que combina a la perfección la pasión por los vinos y también por la música. Una fórmula que sirve además para desestacionalizar el turismo a estas alturas del año
La Praza da Peixería es el lugar elegido para una nueva edición de Castes
Gonzalo Salgado

La cultura del vino y la musical se fusionan como nadie por segunda jornada consecutiva en Vilagarcía. Lo hacen de la mano de Castes, que afronta hoy su segundo día tras una sesión inaugural que rompió todas las previsiones. Castes “The Musical” subió al escenario a la banda del vilagarciano Pablo Pérez, Onfire, y al incombustible Kiko Veneno, que todavía sigue dando guerra musical. Todo en el escenario de A Peixería, que ha demostrado ser todo un acierto para este tipo de eventos. Hoy es el turno de nombres como Carlangas o Miguel Costas. En todo caso la programación musical sabatina arranca a las siete y media con The Preachers y a las ocho menos cuarto le ceden el testigo a Ariza. El exvocalista de Siniestro Total ofrecerá su mejor música a partir de las nueve, Carlangas lo hará a las 20:20 y por último la música de Monolious DOP podrá escucharse a partir de las 00.15.

La excelencia

En todo caso Castes es, sobre todo, una feria para exaltar los mejores vinos, sobre todo aquellos procedentes de pequeñas bodegas. Es por ello que a partir de la una y media de la tarde en el Salón García será la entrega de los premios de la actual edición. Será en siete categorías diferentes: Mejor vino blanco; Mejor vino tinto; Mejor vino espumoso; Mejor vino de la feria; Mejor elaboración especial; Mejor vino blanco de añada y Mejor vino tinto de añada.

Desde la organización entienden que Castes es la fórmula ideal para combinar la cultura musical con la gastronomía y la enología.

