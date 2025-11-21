Vacúnate contra Tiktok y confía en tu médico: Los bulos en redes lastran la protección contra la gripe en O Salnés

El programa en los colegios fue muy exitoso Mónica Ferreirós

Los bulos en las redes sociales están provocando, en los últimos años, una reducción de la participación en la campaña de vacunación contra la gripe en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. Se trata, en realidad, de una tendencia general que también llega a los pacientes arousanos, y que empezó a notarse, precisamente, tras los años duros del coronavirus.

“Durante la pandemia todo el mundo se quiso vacunar, pero ahora crece la desconfianza por el acceso a fuentes no fiables”, explica Alicia Toucedo, enfermera en el centro de salud de Cambados. Su compañera, la médica Leonarda Barcia, incide en esta cuestión. “Galicia siempre fue una zona con buena participación. Siempre te preguntaban cuándo tocaba la vacuna y la gente estaba muy acostumbrada a confiar” en los profesionales sanitarios. Sin embargo, desde 2022 llegan temerosos por si “me puede producir un ictus”, apunta Toucedo; o “porque a un conocido le pasó tal cosa”, añade Barcia. Son, siempre, informaciones sin contrastar por los profesionales y que encuentran gran eco en redes sociales muy visuales, como Tik Tok, con una gran rapidez para difundir el mensaje. “No estamos hablando solo de jóvenes, también de gente mayor”, aclara Barcia.

Es algo que preocupa especialmente a los trabajadores de la salud, que piden que se recupere la confianza que siempre hubo en los profesionales sanitarios. Por ello, hacen un llamamiento a participar en la campaña de vacunación, que a partir de diciembre se abrirá a todos los grupos de edad.

En el propio centro de salud

Para ello, los salinienses contarán con todas las facilidades del mundo. “No se tienen que desplazar, vienen al centro de salud y ya le ponen la vacuna de la gripe”, explica Touceda. Barcia indica que a los pacientes que van por otras patologías también les recuerdan que se la pongan. También la del covid. “Aunque es más complicado tener las dosis, nadie que se la quiera poner se va del centro de salud sin ella”, apunta la médica cambadesa. Las razones para incidir en esta cuestión son de varios tipos, pero especialmente por los grupos más delicados. “En pacientes de riesgo, la gripe multiplica hasta ocho veces la posibilidad de tener un infarto”, apunta Barcia. En el caso de jóvenes con otras patologías, puede conllevar que se desestabilicen o que, al ingresar en el Hospital, sean caldo de cultivo para otras infecciones.