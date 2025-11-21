Mi cuenta

Vilagarcía

O BNG reclama máis recursos para frear o "negacionismo" das violencias machistas

Os nacionalistas traen ata Arousa unha campaña na que claman polos servizos públicos e por "máis feminismo" 

Fátima Frieiro
21/11/2025 13:23
Os nacionalistas presentaron a campaña na Praza de Galicia
Os nacionalistas presentaron a campaña na Praza de Galicia

Representantes do BNG da comarca do Salnés presentaron en Vilagarcía a súa campaña propia con motivo do 25-N, Día Internacional da eliminación da violencia contra as mulleres. Os nacionalistas reclamaron máis servizos públicos e máis feminismo nunha época na que - segundo sinalou a deputada Montse Prado- "estamos a vivir unha forte onda negacionista". A nacionalista sinalou que "o 25-N non pode ser só unha data para poñer lazos na chapela, senón que ten que servir como reflexión do que aínda queda por facer".

Os nacionalistas subliñaron que "hai máis violencias machistas que as físicas" e puxeron o acento na "manosfera", na violencia que se exerce en internet e a través das redes sociais. "Esta é unha violencia tremendamente real", destacou Prado.

La campaña podrá verse, entre otros puntos, en los autobuses urbanos

Escucha activa contra las violencias machistas en Vilagarcía

O BNG mostrouse contrario ás políticas que o Partido Popular da Xunta está levando a cabo en materia de igualdade e de loita contra a violencia machista. "Nos orzamentos do ano 2026 as partidas destinadas a esta fin diminuíron considerablemente", expoñen. Daí que denuncien que "se destinen máis fondos para os profesores de relixión que para a igualdade". 

