Más información contra la violencia: la red de Puntos Violeta se amplía

Dar a las mujeres víctimas de violencia machista un recurso próximo para poder pedir ayuda. Este es el espíritu con el que nace la propuesta del Gobierno central de ampliar a diferentes enclaves la red de Puntos Violeta. Desde la administración estatal señalan que se ha dotado de formación a personal de oficinas públicas como son el SEPE (de Caldas y también el de Vilagarcía). Al personal del ISM de la capital arousana también se le dotó de mecanismos y herramientas para poder habilitar en este punto la asistencia, como así confirman fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Otra de las novedades es que este punto de atención también estará en el Parador de Cambados y en aquellas farmacias que soliciten su adhesión al programa, fruto esto de un convenio con el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Pontevedra. La presidenta de la entidad, Beatriz García, expone que “o que buscamos é que as farmacias conten con este recursos asistencial que pode ser especialmente importante nas zonas do rural, en donde este tipo de servizos son máis necesarios”.

Escuchar y derivar

García indica que “as farmacias sempre son un recurso de proximidade, nas que o contacto cos pacientes é constante e donde tamén se crea unha relación cercana”. La presidenta del Colegio entiende que las violencias machistas son un “asunto sensible” y muestra la total disponibilidad de la entidad en colaborar. “O Punto Violeta estará, cun código QR, nun punto moi visible. Aí o farmacéutico tamén lle facilitará información de a donde pode acudir a persoa que solicita axuda”, declara la responsable.

Precisamente una ayuda especializada y reglada es la que reclaman desde Apaioga –la Asociación Profesional de Axentes de Igualdade de Oportunidades Galega– con su presidenta, Daisy Alcalde, al frente. La vilagarciana expone que la atención a las víctimas es “algo moi serio que non pode quedar nas mans de voluntarios” y reivindica no solo el papel de las agentes de igualdad que ella representa, sino también el que se dispensa a través de los Centros de Información á Muller, como el que existe en Vilagarcía. “Son profesionais cunha formación moi especializada que saben como actuar en cada caso, que coñecen os protocolos e que debe facerse cando unha vítima che pide axuda”, expone.

Alcalde estuvo en varias ocasiones en los Punto Violeta que se instala ya desde hace unos años en las fiestas de San Roque en Vilagarcía. “É tremendo como cada ano sempre temos consultas. E non unha, senón varias”, subraya.

Daisy Alcalde quiere además dejar claro que “non é o mesmo un punto de información que un punto de atención. Nos puntos de atención ten que haber xente formada máis alá dun curso. Daí que dende Apaioga levemos tanto tempo reclamando a regularización da profesión”.

Ella reconoce que es importante que se visibilicen las violencias machistas y reconoce que, en todo caso, “aínda queda moito por facer”.