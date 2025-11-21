Mi cuenta

Vilagarcía

Losada da la bienvenida al nuevo jefe de la Brilat, Andrés González Alvarado

Pasó doce años con distintas responsabilidades en la provincia

Olalla Bouza
21/11/2025 13:17
Un momento de la recepción
Cedida

El subdelegado, Abel Losada, dio la bienvenida al coronel Andrés González Alvarado, que se incorpora al mando de la Brilat en sustitución del general Prado de Santayana. Tomará posesión el 9 de noviembre y es un gran conocedor de la provincia, donde tuvo responsabilidades, siempre en la Brilat. De hecho, es la cuarta vez que obtiene destino en la ciudad.

Durante la reunión, ofreció toda la colaboración de la Brilat con la Subdelegación del Gobierno y Losada aprovechó para agradecerle la disponibilidad y la ayuda prestada durante la emergencia del apagón, la Dana de Valencia así como la labor desempeñada durante la operación 'Centinela'.

Ambos repasaron también la presencia de los efectivos de la Brilat en la misión de la OTAN en Eslovaquia, anunciando que en este mes de noviembre comenzarán a ser relevados y, por tanto, a regresar a la base pontevedresa.

