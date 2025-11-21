La Fundación ”la Caixa” destina más de 1,5 millones a 60 proyectos de entidades sociales de Galicia

Las entidades sociales seleccionadas en la convocatoria de Galicia de la Fundación “la Caixa”, Cedida

La Convocatoria de Proyectos Sociales de la Fundación ”la Caixa” ha seleccionado en Galicia 60 proyectos de entidades sociales a los que destinará más de 1,5 millones de euros. Esta dotación impulsará la acción del tercer sector social y permitirá atender a más de 11.700 personas en situación de vulnerabilidad de Galicia.

Con el objetivo de seguir promoviendo la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida, así como de contribuir a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva, equitativa y solidaria, los proyectos seleccionados en esta nueva edición de la convocatoria se enmarcan en los siguientes tres grandes ámbitos de actuación: personas mayores; discapacidad, trastorno mental o enfermedad, y pobreza e inclusión social. Además, la mayoría de los proyectos se sitúan en alguna de estas siete líneas de actuación: inserción sociolaboral; acceso a recursos residenciales temporales; convivencia intercultural; promoción de hábitos saludables y gestión emocional; prevención de las violencias y las adicciones; cultura como herramienta para la inclusión social, e inclusión digital.

Una de las novedades de esta nueva edición de las convocatorias es el aumento del importe inicial que van a recibir las entidades con la firma del convenio, que pasa del 80 % al 90 % del importe de la ayuda concedida.

“Nuestro compromiso con las personas que atraviesan dificultades o se encuentran en situación de vulnerabilidad es firme y sostenido en el tiempo. Estamos a su lado a través de nuestros programas propios y del programa de Convocatorias de Proyectos Sociales, que desde hace más de 25 años impulsa de manera ininterrumpida iniciativas de entidades sociales de todas las comunidades autónomas. Cada año, las convocatorias hacen posible el desarrollo de alrededor de 1.400 proyectos de entidades que conocen de cerca la realidad de las personas a las que acompañan, se adaptan con agilidad a un contexto en constante cambio y dan respuesta a necesidades específicas de sus territorios. Estas iniciativas generan oportunidades, promueven la equidad y contribuyen a reducir las brechas de la desigualdad. Además, son un motor de cohesión social y territorial”, subrayó ayer el subdirector general social de la Fundación ”la Caixa”, Marc Simón, en la presentación de la resolución de la Convocatoria de Proyectos Sociales Galicia 2025, que tuvo lugar en el Club Cámara Noroeste de A Coruña.

En el acto también intervinieron representantes de tres entidades sociales gallegas cuyos proyectos han sido seleccionados en la Convocatoria de Proyectos Sociales Galicia 2025. Por un lado, la Confraternidad Carcelaria de España Delegación Galicia con el Proyecto Olivo, intervención integral con personas mayores privadas de libertad en Galicia, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de más de 170 personas mayores de 60 años en los centros de A Lama y Teixeiro; también la Asociación Saúde Mental A Mariña con el proyecto Mentalización y sensibilización en salud mental IV, que promueve la participación activa de los usuarios y las familias en el cuidado de la salud mental y trabaja para minimizar su estigma. Asimismo, participó la Fundación Meniños, que con el Programa de atención perinatal para mujeres en vulnerabilidad social les ofrecerá apoyo psicosocial desde el embarazo hasta los 18 meses.

Impacto en el territorio

A la Convocatoria de Proyectos Sociales Galicia 2025 se han presentado 204 iniciativas de entidades muy diversas, tanto por su tamaño como por el número de trabajadores o por el presupuesto de cada una de ellas.

Entre estas se han seleccionado 60 iniciativas en Galicia. Estos proyectos, que permitirán atender a más de 11.700 personas en situación de vulnerabilidad, se llevarán a cabo de la mano de 240 profesionales y 406 personas voluntarias. Del total de proyectos seleccionados, el 40 % está dirigido a actuar contra la pobreza y a fomentar la inclusión social; el 50 % se dirige a personas con discapacidad, trastorno mental o enfermedad, y el 10 %, a personas mayores.

A escala territorial se ha conseguido un elevado impacto, con proyectos distribuidos entre 25 localidades de Galicia.

Impulso de las zonas rurales

Además de los 60 proyectos de entidades sociales de la convocatoria de 2025, la Fundación ”la Caixa” acompañará los 7 proyectos seleccionados en la convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural, orientada a abordar el reto demográfico para frenar la despoblación en Galicia. Esta convocatoria tiene como finalidad colaborar con iniciativas de acción social en el ámbito rural que permitan abordar la vulnerabilidad específica de estas zonas con una dotación en Galicia de más de 680.000 euros para los próximos 3 años.

En la provincia de Lugo se desarrollan cuatro de estos proyectos: en Foz, Revive Rural, que tiene como objetivo facilitar la inclusión sociolaboral de jóvenes migrantes en situación de vulnerabilidad; en Monforte de Lemos, Comunidades de dinamización y empleo inclusivo: nuevas ruralidades, que impulsará modelos de economía social y circular que fomenten el arraigo territorial; en Vilalba, Generacambio, que dará especial apoyo a las personas con mayores dificultades de inserción; y en el municipio de Viveiro, Forma Rural, que contribuirá a reducir el envejecimiento y abandono de tierras productivas.

En Ourense, una de las iniciativas es el proyecto Souto LAB, que se desarrollará en la localidad de O Barco de Valdeorras para contribuir a un desarrollo rural sostenible revitalizando el sector de los castañares tradicionales en Galicia; además, la iniciativa La formación como herramienta para la lucha contra la despoblación: Escuela de Pastores ofrecerá formación especializada en el manejo de ganado y la producción agroecológica en el municipio de Verín.

Por último, en la localidad de Lalín, en Pontevedra, se crearán nuevas oportunidades de trabajo para mejorar la empleabilidad con la iniciativa Inserción sociolaboral y apoyo al emprendimiento rural en el Deza.

Los proyectos de esta convocatoria tienen un periodo de ejecución de tres años y su objetivo es abordar el reto demográfico para frenar la despoblación impulsando el emprendimiento, el empleo, la salud, la cohesión social, el arraigo de nuevos pobladores y la dinamización comunitaria en zonas rurales. 