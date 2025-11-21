La crisis de los alquileres también llega a los locales comerciales en Vilagarcía

Bajos comerciales cerrados en Vilagarcía GonzaloSalgado

La crisis por la subida de los alquileres llega también a los bajos de negocios. Así lo detectan en la asociación de comerciantes y hosteleros Zona Aberta, que advierte a los propietarios de estos inmuebles de que “un bajo que esté vacío varios meses pronto se devalúa”.

Es una tendencia que se está viendo en los últimos meses en Vilagarcía, donde varios bares, pero también otro tipo de establecimientos del sector servicios, cerraron precisamente por la subida del alojamiento. “A mí me parece que estos aumentos no son meditados ni tampoco justos”, apunta Louzán, que indica que se trata de subidas desorbitadas y que, por un cálculo errado, finalmente el propietario corre el riesgo de tener el local cerrado durante años.

“La gente si ve un bajo que no está en funcionamiento piensa que es porque ahí no se da bien”, reflexiona la portavoz del sector, que apunta a que este problema debe abordarse de forma pensada. Y es que, desde el final del verano, “no fueron uno ni dos los que tuvieron que cerrar” por este motivo. Louzán señala que “el hecho de que se vea mucha gente en un bar, por ejemplo, no quiere decir que esos 50 euros que recauden vayan todos para la caja”. En este sentido, apunta a la subida de los alimentos pero también al hecho de que “una persona puede estar mirando y no comprar nada”, en el caso de los comercios, o en los bares “pasarse horas con una misma consumición”. En cualquier caso, perciben un descenso del consumo y una contención.

Rechazo al Black Friday

Ahora, precisamente, llegan momentos en los que las ventas se disparan. El ‘Black Friday’ aumenta las ventas en las grandes superficies y supone una estocada para el pequeño y mediano comercio. “Nosotros ya ni lo planteamos, directamente es una fecha de la que pasamos”, apunta Rocío Louzán. Y es que “se vende a precio de liquidación y, después, en las navidades no se vende nada”. Por ello, Zona Aberta apuesta por no estar “en rebajas permanentes” y llama a la concienciación.