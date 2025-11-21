El programa “Vilagarcía Viva” termina con un 80% de ejecución tras 600.000 euros invertidos

Imagen de la Praza de Abastos de Vilagarcía

El Concello acaba de cerrar el programa “Vilagarcía Viva”, puesto en marcha en 2023 con fondos europeos, con un grado de ejecución del 79,73%. El plan tuvo un presupuesto de 671.000 euros de los cuales Europa financiaba el 80% y el Concello ponía el resto, un 20%.

Con las ayudas europeas y la aportación de Ravella fue posible ejecutar proyectos tan importantes como la reforma integral de la Praza da Verdura, la compra del vehículo eléctrico que se destina al reparto de las mercancías que se venden en la Praza de Abastos o la instalación de taquillas inteligentes en ese mismo espacio. En el mismo entorno se instalaron los cargadores para vehículos eléctricos y fue renovado el suelo de la parte posterior del edificio, la más próxima al río de O Con.

Con “Vilagarcía Viva” fue adquirida además la plataforma de gestión de entradas y de reservas de instalaciones deportivas ticket.vilagarcia.gal. También la sinaléctica integrada de zonas comerciales, el plan de asesoramiento personalizado para la implantación de planes de digitalización, la formación en idiomas para titulares de negocios en zonas comerciales o el desarrollo de estrategias de economía circular.

Desde el Concello el edil de Promoción Económica señala que este proyecto “foi unha nova demostración da importancia dos fondos europeos para o desenvolvemento da cidade e do país”. Un total de 600.000 euros que, dice, “supuxeron un novo pulo para o tecido comercial da cidade e nesa mesma liña imos seguir insistindo”.