El presidente de la Cámara de Comercio recibe la Medalla de Oro de entre las entidades de todo España

José García Costas, presidente de la Cámara de Vilagarcía, Pontevedra y Vigo ALBERTO_UZAL

La Cámara de Comercio de España acaba de conceder la Medalla de Oro al presidente del ente cameral de Vilagarcía, Vigo y Pontevedra, José García Costas. El reconocimiento pone en valor "su valiosa contribución a las empresas y la sociedad, además del conjunto del sistema cameral" y se concede por "sus servicios destacados en la economía española".

José García Costas entró como vocal en el Pleno de la Cámara y del Comité Ejecutivo en Vigo en 1998. Tres años más tarde asumió su presidencia para, en el año 2016, liderar una acción pionera en España como fue la fusión de las cámaras de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía.

Desde la Cámara de Comercio de España su presidente, José Luis Bonet, destaca que "durante estos 24 años de presidencia García Costas ha mostrado su fuerte compromiso con y para las iniciativas públicas y privadas que favorecen los intereses de las empresas y la sociedad de la demarcación, Galicia y España".