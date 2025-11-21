El Concello de Vilagarcía invierte 6.000 euros en arreglar deficiencias en el Centro de Educación Especial y el Rosalía de Castro

La edil Paola María durante un Pleno Mónica Ferreirós

La Xunta de Goberno Local aprobó una partida de casi 6.000 euros para reparaciones en el CEIP Rosalía de Castro, de Carril, y en el Centro de Educación Especial. La Concellería de Educación, dirigida por Paola María Mochales, asume las labores de mantenimiento de pequeñas actuaciones que puedan demandar los equipos directivos.

En el caso del Rosalía de Castro, se puso en contacto con el departamento de Obras debido a la existencia de una gotera en el aula de psicomotricidad. Tras la correspondiente inspección, se comprobó que la causa de la filtración era la acumulación de basura y el deterioro del sellado de la claraboya, por lo que es necesaria su limpieza y el re-sellado para garantizar su estanqueidad.

Por su parte, el Centro de Educación Especial hizo constar al Concello que el lucernario del edificio presentaba goteras. Tras la revisión realizada por los técnicos municipales, se comprobó que el origen del problema se debe al deterioro de las planchas de policarbonato, provocado por el paso del tiempo y por la exposición prolongada al sol. Del mismo modo, los remates metálicos presentan un avanzado estado de oxidación.

"Tendo en conta que se atopa nunha zona de paso habitual cara as aulas, reporase de xeito urxente, co fin de garantir a seguridade do alumnado", señalan desde Ravella. Así se recoge en el informe.