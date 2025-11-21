El centro de Matosinhos acogerá una charla sobre ciberseguridad impartida por Amtega

Fachada del Centro de Matosinhos Cedida

El Centro de Formación de Matosinhos acogerá el próximo martes una charla sobre ciberseguridad impartida por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, en colaboración con el Concello de Vilagarcía.

Ambas entidades buscan poner a disposición de los consumidores las herramientas necesarias para evitar las estafas y los robos por internet, en relación con la temporada de compras de las navidades. El curso será el 25, de 12:15 a 13:45 horas y hay 40 plazas disponibles. Los interesados deberán anotarse en las propias instalaciones, situadas en la subida al barrio de A Xunqueira, de 9 a 14 horas.

El objetivo de esta actividad es sensibilizar a la ciudadanía en la importancia de la formación en ámbitos como la protección de credenciales, navegación segura, seguridad en los dispositivos y, en definitiva, el uso de la tecnología en el día a día. Las temáticas de esta actividad serán: compras en línea, fraudes en el Black Friday, estafas de loterías y sorteos y regalos inteligentes.

Desde el Concello destacan que la ciberseguridad “é máis relevante que nunca”, con ameazas en constante evolución, que poden afectar a calquera persoa”.De hecho, durante estos días y hasta el 22 de noviembre, el Instituto Nacional de Ciberseguridade (Incibe) está realizando una formación similar en la Praza da II República. Las estafas a través de internet son los delitos que más crecieron en los últimos años en Vilagarcía, según el balance de criminalidad que publica el Ministerio de Interior.