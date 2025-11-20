Vilagarcía disertará sobre Clara Campoamor, Carmen Meaños y Luís Pando dentro de la campaña "50 años en libertad"

Una charla anterior sobre memoria histórica en el Auditorio de Vilagarcía GonzaloSalgado

Vilagarcía realizará un acto específico dentro de la campaña "50 años de España en libertad" promovida por el Gobierno central. Será el miércoles 26 en el Auditorio a partir de las 17:30 horas y girará en torno a los cambios en el callejero local para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática.

El historiador Marcelino Abuín, la especialista en memoria histórica, Montse Fajardo, y la profesora y agente de igualdad, Daisy Alcalde, hablarán sobre los tiempos previos a la Guerra Civil e inmediatamente posterior con todo lo que ello significó en materia de represión y el tiempo de esperanza que se abrió tras la muerte del dictador. El acto lleva el título "Tres tempos e a memoria", en homenaje a Mariví Villaverde, hija del primer alcalde de la República en la ciudad, Elpidio Villaverde.

Las ponencias

El acto arrancará con Marcelino Abuín, que hablará sobre "Luis Pando: unha xeración sentenciada". Disertará sobre el tiempo de la República en la que Pando fue juez municipal, detenido y fusilado a las pocas semanas del golpe militar del 36. Abuín conversará sobre qué supuso la dictadura para el proyecto de ciudad.

A continuación será el turno de Montse Fajardo, que hablará de Carmen Meaños "A Carrilla". Su intervención se titula "A represión contra as que quedaron" y la periodista se centrará en las consecuencias que la represión tuvo para las mujeres.

Por último Daisy Alcalde disertará sobre "Clara Campoamor: o legado feminista". Será una oportunidad para hablar de cómo surgió el movimiento feminista en Vilagarcía y los retos a los que se enfrenta en la actualidad.

La actuación musical de Madalena Gamallo e Iván Gulín serán el colofón final a la programación de la jornada.

Objetivo

Con esta actividad el gobierno local quiere contribuir a recordar y reivindicar ante la ciudadanía las ventajas del sistema democrático y poner en valor lo sucedido hace 50 años con la apertura de un periodo de mayor estabilidad, prosperidad y libertad en la historia contemporánea de España.