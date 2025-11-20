Vilagarcía disertará sobre Clara Campoamor, Carmen Meaños y Luís Pando dentro de la campaña "50 años en libertad"
El acto será el miércoles 26 en el Auditorio con Marcelino Abuín, Montse Fajardo y Daisy Alcalde
Vilagarcía realizará un acto específico dentro de la campaña "50 años de España en libertad" promovida por el Gobierno central. Será el miércoles 26 en el Auditorio a partir de las 17:30 horas y girará en torno a los cambios en el callejero local para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática.
El historiador Marcelino Abuín, la especialista en memoria histórica, Montse Fajardo, y la profesora y agente de igualdad, Daisy Alcalde, hablarán sobre los tiempos previos a la Guerra Civil e inmediatamente posterior con todo lo que ello significó en materia de represión y el tiempo de esperanza que se abrió tras la muerte del dictador. El acto lleva el título "Tres tempos e a memoria", en homenaje a Mariví Villaverde, hija del primer alcalde de la República en la ciudad, Elpidio Villaverde.
Las ponencias
El acto arrancará con Marcelino Abuín, que hablará sobre "Luis Pando: unha xeración sentenciada". Disertará sobre el tiempo de la República en la que Pando fue juez municipal, detenido y fusilado a las pocas semanas del golpe militar del 36. Abuín conversará sobre qué supuso la dictadura para el proyecto de ciudad.
A continuación será el turno de Montse Fajardo, que hablará de Carmen Meaños "A Carrilla". Su intervención se titula "A represión contra as que quedaron" y la periodista se centrará en las consecuencias que la represión tuvo para las mujeres.
Por último Daisy Alcalde disertará sobre "Clara Campoamor: o legado feminista". Será una oportunidad para hablar de cómo surgió el movimiento feminista en Vilagarcía y los retos a los que se enfrenta en la actualidad.
La actuación musical de Madalena Gamallo e Iván Gulín serán el colofón final a la programación de la jornada.
Objetivo
Con esta actividad el gobierno local quiere contribuir a recordar y reivindicar ante la ciudadanía las ventajas del sistema democrático y poner en valor lo sucedido hace 50 años con la apertura de un periodo de mayor estabilidad, prosperidad y libertad en la historia contemporánea de España.