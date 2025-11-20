Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Vilagarcía disertará sobre Clara Campoamor, Carmen Meaños y Luís Pando dentro de la campaña "50 años en libertad"

El acto será el miércoles 26 en el Auditorio con Marcelino Abuín, Montse Fajardo y Daisy Alcalde

Fátima Frieiro
20/11/2025 13:30
Una charla anterior sobre memoria histórica en el Auditorio de Vilagarcía
Una charla anterior sobre memoria histórica en el Auditorio de Vilagarcía
GonzaloSalgado

Vilagarcía realizará un acto específico dentro de la campaña "50 años de España en libertad" promovida por el Gobierno central. Será el miércoles 26 en el Auditorio a partir de las 17:30 horas y girará en torno a los cambios en el callejero local para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática.

El historiador Marcelino Abuín, la especialista en memoria histórica, Montse Fajardo, y la profesora y agente de igualdad, Daisy Alcalde, hablarán sobre los tiempos previos a la Guerra Civil e inmediatamente posterior con todo lo que ello significó en materia de represión y el tiempo de esperanza que se abrió tras la muerte del dictador. El acto lleva el título "Tres tempos e a memoria", en homenaje a Mariví Villaverde, hija del primer alcalde de la República en la ciudad, Elpidio Villaverde.

Las ponencias

El acto arrancará con Marcelino Abuín, que hablará sobre "Luis Pando: unha xeración sentenciada". Disertará sobre el tiempo de la República en la que Pando fue juez municipal, detenido y fusilado a las pocas semanas del golpe militar del 36. Abuín conversará sobre qué supuso la dictadura para el proyecto de ciudad.

A continuación será el turno de Montse Fajardo, que hablará de Carmen Meaños "A Carrilla". Su intervención se titula "A represión contra as que quedaron" y la periodista se centrará en las consecuencias que la represión tuvo para las mujeres.

La diputada Sol Agra visitó los trabajos de exhumación de la fosa con restos mortales de dos barbanceses fusilados en 1936, estando acompañada por el alcalde, Julián Bustelo, y representantes de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica d

Un equipo de investigadores de la USC exhuma una fosa en el cementerio de Asados con restos mortales de dos víctimas del franquismo

Más información

Por último Daisy Alcalde disertará sobre "Clara Campoamor: o legado feminista". Será una oportunidad para hablar de cómo surgió el movimiento feminista en Vilagarcía y los retos a los que se enfrenta en la actualidad.

La actuación musical de Madalena Gamallo e Iván Gulín serán el colofón final a la programación de la jornada.

Objetivo

Con esta actividad el gobierno local quiere contribuir a recordar y reivindicar ante la ciudadanía las ventajas del sistema democrático y poner en valor lo sucedido hace 50 años con la apertura de un periodo de mayor estabilidad, prosperidad y libertad en la historia contemporánea de España.

Te puede interesar

ANPA de Rubiáns

Esperanza en la ANPA de Rubiáns tras la reunión con Mobilidade
Olalla Bouza
Parte del alijo de cocaína quedó esparcido por una carretera en A Devesa tras volcar el remolque en el que eran transportados los fardos durante una persecución policial

La jueza deja en libertad a los dos últimos detenidos en relación con el alijo de 3.650 kilos de cocaína decomisado en septiembre en A Pobra
Chechu López
Pesca de lamprea en el río ulla, en Pontecesures

Medio Ambiente abre el plazo para solicitar el permiso de pesca de lamprea esta temporada
Fátima Pérez
El párroco Alfonso Mera, la concejala Ana Barreiro, la alcaldesa María Sampedro, Tania Fuegho, de Mimarte, y Manuel Mirás, de Cáritas Ribeira, presentaron el cartel de la gala

Cáritas Ribeira programó para el 13 de diciembre su Gala de Nadal de carácter solidario y que volverá a contar con la música y el humor de Mimarte
Chechu López