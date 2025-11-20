Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Un vecino de Vilagarcía acepta 1 año y 6 meses de prisión por tráfico de drogas

Fue interceptado por la Policía Nacional cuando intercambiaba droga en plena calle

Olalla Bouza
20/11/2025 12:27
Un coche patrulla de la Policía Nacional de VIlagarcía
Gonzalo Salgado

Un vecino de Vilagarcía que fue interceptado por la Policía Nacional cuando intercambiaba droga a cambio de dinero, en plena calle, acaba de aceptar un año y medio de prisión. Fue una sentencia por conformidad en la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Los hechos ocurrieron en febrero de 2024 y el vilagarciano llevaba tres envoltorios de plástico blanco, que contenían una sustancia de color marrón que resultó ser heroína, con un peso total de 0,466 gramos y un valor en el mercado de 61,01 euros.

Los agentes que presenciaron el intercambio le intervinieron al comprador la sustancia recién adquirida y al acusado la cantidad de 35,80 euros. 

Por todo ello fue condenado a un año y seis meses de prisión y multa de 61 euros, pena que fue suspendida a condición de que no vuelva a delinquir en el plazo de dos años. La sentencia es firme y contra la misma no cabe recurso.

Te puede interesar

La concejala de Cultura, Ana Barreiro, presentó el cartel del musical Èl Grinch', que4 recalará en Ribeira con dos pases el 28 de diciembre

El auditorio de Ribeira albergará el 28 de diciembre dos pases del espectáculo musical 'El Grinch'
Chechu López
Un viandante se detuvo a ver el cartel de la campaña ‘Mercanavila’ que exhibe un establecimiento de Boiro

El comercio de Ribeira se ve perjudicado y discriminado por los bonos ‘Mercanavila’
Chechu López
La Policía Nacional difundió una imagen con los fardos de coca

La operación antidroga ‘Saona’ se salda con otro detenido tras los registros en O Carballal, de Palmeira, y en A Casanova, de O Xobre
Chechu López
Noel durante un partido en Burgáns

Noel Chaves: “Fue un acierto venir al Cambados. Con confianza, las cosas salen”
Gonzalo Sánchez