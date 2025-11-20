Un vecino de Vilagarcía acepta 1 año y 6 meses de prisión por tráfico de drogas
Fue interceptado por la Policía Nacional cuando intercambiaba droga en plena calle
Un vecino de Vilagarcía que fue interceptado por la Policía Nacional cuando intercambiaba droga a cambio de dinero, en plena calle, acaba de aceptar un año y medio de prisión. Fue una sentencia por conformidad en la Audiencia Provincial de Pontevedra.
Los hechos ocurrieron en febrero de 2024 y el vilagarciano llevaba tres envoltorios de plástico blanco, que contenían una sustancia de color marrón que resultó ser heroína, con un peso total de 0,466 gramos y un valor en el mercado de 61,01 euros.
Los agentes que presenciaron el intercambio le intervinieron al comprador la sustancia recién adquirida y al acusado la cantidad de 35,80 euros.
Por todo ello fue condenado a un año y seis meses de prisión y multa de 61 euros, pena que fue suspendida a condición de que no vuelva a delinquir en el plazo de dos años. La sentencia es firme y contra la misma no cabe recurso.