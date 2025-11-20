Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Un total de 14 empresas buscan ejecutar la humanización de la calle Bouza de Abaixo

La Xunta de Goberno también ha encargado el estudio topográfico para la reforma de la calle San Roque

Fátima Frieiro
20/11/2025 13:43
Estado actual de la calle Bouza de Abaixo, en Vilaxoán
Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía ha dado un paso más para que los vecinos de Vilaxoán puedan disfrutar cuanto antes de la humanización de la calle Bouza de Abaixo. Los técnicos municipales celebraron la mesa de contratación para estudiar las ofertas presentadas por un total de 14 empresas. Todas optan a la licitación. Cabe recordar que el proyecto cuenta con un presupuesto de 775.000 euros y busca cambiar completamente la fisionomía de la zona, creando una plataforma única de prioridad peatonal y resolviendo los problemas de desbordamiento del agua.

Meixide y Boullosa, directivos de la Asociación de Veciños de Vilaxoán

Recogen más de medio centenar en Vilaxoán para pedir información sobre Bouza de Abaixo: Estos son los motivos que les preocupan

Más información

Los técnicos han requerido más información a una de las empresas, pero estiman que el proceso pueda estar resuelto para la semana próxima. En todo caso desde el gobierno local estiman que la obra será una realidad en 2026. "Apostamos por mellorar os servizos. Dixémolo na visita a Clara Campoamor: vamos a transformar completamente unha das principais e máis transitadas rúas de Vilaxoán", declara el alcalde, Alberto Varela.

Los trabajos

El proyecto contempla actuar en unos 2.200 metros cuadrados de terreno. De hecho se creará un espacio de prioridad peatonal y se colocará un empedrado diferente en las áreas de especial riqueza patrimonial. Como es habitual se aprovechará la coyuntura para actuar en las tripas del vial. La actuación va más allá del lado estético, dado que pondrá fin a los problemas del subsuelo.

En San Roque

Por otra parte la Xunta de Goberno Local ya ha encargado la realización de un estudio topográfico a la firma Oftefor referente a la calle San Roque. Este es un paso previo fundamental para la redacción del proyecto de reforma de este importante núcleo del centro urbano. Así pues en el informe se detallará el tipo de suelo y las claves para poder avanzar en la obra.

Te puede interesar

ANPA de Rubiáns

Esperanza en la ANPA de Rubiáns tras la reunión con Mobilidade
Olalla Bouza
Parte del alijo de cocaína quedó esparcido por una carretera en A Devesa tras volcar el remolque en el que eran transportados los fardos durante una persecución policial

La jueza deja en libertad a los dos últimos detenidos en relación con el alijo de 3.650 kilos de cocaína decomisado en septiembre en A Pobra
Chechu López
Pesca de lamprea en el río ulla, en Pontecesures

Medio Ambiente abre el plazo para solicitar el permiso de pesca de lamprea esta temporada
Fátima Pérez
El párroco Alfonso Mera, la concejala Ana Barreiro, la alcaldesa María Sampedro, Tania Fuegho, de Mimarte, y Manuel Mirás, de Cáritas Ribeira, presentaron el cartel de la gala

Cáritas Ribeira programó para el 13 de diciembre su Gala de Nadal de carácter solidario y que volverá a contar con la música y el humor de Mimarte
Chechu López