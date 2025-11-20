Mi cuenta

Vilagarcía

La EOI de Vilagarcía recuerda que aún está abierto el plazo para Celga 4 y Linguaxe Administrativo medio

El 25 se dará a conocer en la aplicación el alumnado admitido

Olalla Bouza
20/11/2025 16:05
Fachada de la EOI
D.A.

La Escola Oficial de Idiomas abre el plazo de inscripción para el Curso de Linguaxe Administrativa (nivel medio) y para el Celga 4. Las personas que deseen participar deberán cubrir el formulario telemático en la sede electrónica del centro, que estará activo hasta hoy, 21 de noviembre.

 La adjudicación de las plazas en los cursos del segundo cuatrimestre será el 24, a las 10 horas. El 25, el alumnado podrá consultar en la aplicación web si fue admitido.

 Los seleccionados deberán entrar de nuevo en la sede para presentar la documentación que se especifica en los puntos séptimo (curso Celga) y décimo primero (para LAG), según establece la resolución de la convocatoria. El plazo de presentación de esta documentación finalizará el 5 de diciembre. 

Deberá presentarse de forma telemática por la aplicación. Si no se hace en el plazo establecido, tendrá lugar la exclusión de la persona solicitante previamente seleccionada. De esta manera, la escuela podrá disponer de su plaza para ser ocupada por el siguiente en la lista de espera. En el caso de necesitar más información, los interesados pueden dirigirse al centro o consultarlo en la web.

