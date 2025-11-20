EU muestra su rechazo a la planta de betún del Puerto y alerta de "efectos perxudiciais para a Ría"

Juan Fajardo, de EU, en un pleno de Vilagarcía Mónica Ferreirós

Esquerda Unida de Vilagarcía muestra su rechazo al proyecto de planta de betunes y asfalto que se prevé instalar en el Puerto de la ciudad. El portavoz de la formación, Juan Fajardo, cree que la infraestructura puede tener efectos "perxudiciais para a Ría" y para el equilibro del ecosistema marino. Fajardo hace referencia a la posibilidad de "emisións contaminantes, verteduras accidentais ou alteracións na calidade da auga". Todo ello, entiende, que supone un riesgo que "non pode ser ignorado polas autoridades e administracións".

Según el izquierdista el almacenamiento y manipulación del betún genera malos olores y molestias a los vecinos, afectando a la calidad de las personas que viven y trabajan en el entorno del puerto. "Este proxecto dana gravemente a percepción de Vilagarcía como cidade aberta, sustentable e orientada ao futuro e hipoteca décadas a nosa capacidade para proxectarnos para investir en turismo de calidade e xerar novas oportunidades", declara Fajardo.

El portavoz de EU recuerda la lucha social en contra de la instalación de los depósitos de Ferrazo. Un conflicto que, dice, "marcou á cidade e foi o comezo do declive da nosa fachada marítima".

Fajardo considera que "é indignante e absolutamente inaceptable" asumir proyectos "que outros portos rexeitan". Además lamenta que la rada se siga viendo como un "vertedoiro industrial". EU solicitará una reunión urgente con los portavoces municipales para analizar con detalle el proyecto.